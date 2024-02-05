05 февраля 2024, 20:32

Новый ВЗУ в селе Мочилы под Серебряными Прудами ввели в эксплуатацию

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Новый водозаборный узел ввели в эксплуатацию в селе Мочилы городского округа Серебряные Пруды. Теперь питьевая вода пойдет в дома 826 селян.

В церемонии открытия нового водозаборного узла со станцией обезжелезивания приняли участие заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов, глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин, генеральный директор ООО «ЭкоСтройИнвест» Павел Банит, директор МУП «РСО городского округа Серебряные Пруды» Сергей Устинов, а также жители Мочил, которые попробовали воду прямо из скважины.

«Вода по железу превышала все допустимые нормы более чем в три раза, по мутности - в два раза. Поэтому было принято решение сделать на территории села Мочилы новый заборный узел. Это решение поддержало правительство Московской области, в частности Министерство жилищно-коммунального хозяйства. И нам удалось войти в программу „Чистая вода“», - рассказал глава округа Олег Павлихин.

Водозаборный узел включает в себя две новые артезианские скважины, где одну планируется сделать основной, а вторую резервной. Также построили станцию очистки воды, которая управляется автоматически и водонапорную башню для того, чтобы снизить нагрузку на систему, а также набрать воду в случае пожара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Серебряные пруды
05 февраля 2024, 21:18
Сотрудники ГУСТ выдали более 200 предостережений о недопустимости нарушений в содержании МКД в январе
ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ Московской области выдали 201 предостережение о недопустимости нарушений в содержании многоквартирных домов в январе. В антирейтинг городских округов по нарушениям попали Щелково, Сергиево-Посадский, Мытищи, Королев.

Как рассказали в главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области, часть из выписанных в январе предостережений относилась к необходимости предоставления качественных коммунальных услуг, устранению нарушений в начислении платежей за них и размещению информации о деятельности управляющих компаний.

Выдача предостережений происходит на основании обращений жителей. Эта мера направлена на то, чтобы компании, занимающиеся управлением многоквартирными домами, выполняли свою работу качественно и в срок, а также своевременно устраняли недочеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Щелково Королев
05 февраля 2024, 20:28
Автоинспекторы из Одинцова напомнили детям о необходимости соблюдения ПДД
пресс-служба администрации городского округа Одинцово
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Сотрудники Госавтоинспекции провели творческое занятие для учеников начальных классов о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители администрации Одинцовского городского округа.

Школьникам рассказали, как правильно переходить проезжую часть. Напомнили о важности использования светоотражающих элементов на одежде.

Ребята поучаствовали в игре на знание сигналов светофора. Отдельное внимание уделили повторению правил дорожного движения. В конце мероприятия детям раздали раскраски на тему дорожной безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Дети ГИБДД
05 февраля 2024, 20:05
Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали 7,5 тысячи жилищных заявок на прошлой неделе
Пресс-служба ГУСТ МО
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Сотрудники жилищного надзора ГУСТ Московской области подвели итоги прошедшей недели. Всего в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 10,3 тысячи заявок от жителей, отработано уже семь с половиной тысячи.

В Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, что оставшиеся запросы планируется отработать в ближайшее время.

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлой неделей количество обращений в 21 муниципалитете уменьшилось.

Так, в топ в топ городских округов с наибольшими темпами снижения обращений граждан вошли Шаховская, Черноголовка, Звездный Городок, Власиха и Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Власиха Лотошино
05 февраля 2024, 19:36
Подмосковная Росгвардия отметила профессиональный праздник 5 февраля
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Сегодня, 5 февраля специалисты подразделения боевой подготовки ГУ Росгвардии по Московской области отмечают профессиональный праздник. Подмосковные росгвардейцы постоянно тренируются и несут неусыпную службу по обеспечению безопасности граждан.

Основная задача подразделения - профессиональная подготовка сотрудников и военнослужащих войск по различным направлениям деятельности. Росгвардейцы регулярно ездят на сборы и проходят практические занятия по огневой, инженерной, высотной, тактико-специальной подготовке, тактической медицине.

Сотрудники совершенствуют навыки управления беспилотными летательными аппаратами различных типов и противодействия с использованием противодронных ружей.

Ежегодная сдача нормативов является показателем уровня подготовки росгвардейцев.

Подмосковные росгвардейцы принимают участие в спортивных соревнованиях, а также входят в состав сборной Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации и достойно представляют свой регион.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Росгвардия

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