Новый взгляд на сельское хозяйство. В Коломне возродили традиции вишневых садов

Специалист заявила, что хозяйство выращивает вишню и черную смородину. При этом развитие фермерского хозяйства стартовало в 2021 году, когда Екатерина Киртока получила грант от правительства и нашла землю.

«Первая посадка саженцев была весной 2022 года. Это была небольшая, очень маленькая часть», - отметила специалист.

Екатерина Киртока отметила, что помочь реализовать идею помогло правительство Московской области. В рамках помощи было выделено три миллиона рублей на закладку сада и посадку саженцев.

Специалист обратила отдельное внимание, что помочь запустить свой проект помогло огромное желание.

«У нас была небольшая загвоздка с бизнес-планом, который необходимо было предоставить. Нас курировал профессор, который помогал нам в создании бизнес-плана. Но, к сожалению, по факту у нас сейчас разнятся показатели того, что было, что мы хотели и того, что мы сейчас имеем - это в разы больше», - поделилась Екатерина Киртока.

На сегодняшний день площадь саженцев увеличилась с восьми тысяч до 66 тысяч растений.

«Мы надеемся, что наши дети и внуки попробуют вишню, которую мы сейчас посадили», - подчеркнула специалист.

Екатерина Киртока добавила, что подобрать участок большой площади было довольно сложно. Поэтому было выкуплено три участка, чтобы совместить их в один.

«В 2022 году мы посадили и сейчас мы можем собрать небольшой урожай вишни. Полное плодоношение дерева выходит на пятый год, когда дерево сформировано и дает урожай», - добавила Екатерина Киртока.

Кроме того, специалист рассказала об открытии школы фермеров в Коломне по инициативе Министерства селького хозяйства и продовольствия Московской области.

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