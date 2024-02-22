Новый выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили юной танцовщице из Фрязина

«В современном танце нет плавности» Анна посвятила искусству полжизни - она занимается хореографией уже семь лет. С раннего возраста девочка не только танцевала, но и пела, однако в итоге предпочла балет вокалу.

Борисова объяснила, почему не выбрала хип-хоп или другой современный стиль танца. По словам школьницы, в актуальных направлениях, в отличие от классических, нет плавности. Балет же позволяет продемонстрировать изящность тела.

«Потом меняешь костюм - меняется и настроение. В пачке я - балерина, в народном костюме - русская красавица: гордая, статная», - добавила Анна.

Девочка обучается во Фрязинской детской школе искусств. На первых занятиях школьница нервничала, хотя при поступлении уже была знакома с хореографией. Однако со временем юная жительница Подмосковья освоилась, в этом ей помогли педагоги.

«Преподаватель у нас добрая, она настраивает на то, чтобы я спокойно себя чувствовала. И что балет - это очень круто и классно», - отметила Борисова.

«На сцене нужно быть немного „прохладной“» За время занятий балетом Анна приобрела сценический опыт. Выступать перед публикой юной танцовщице по-прежнему волнительно, но девочка научилась постепенно привыкать и наслаждаться своим номером.

Школьница навсегда запомнила одну из главных ошибок перед выходом на сцену. В ожидании выступления Борисова волновалась и повторяла номер много раз, чтобы отточить движения, но в итоге получила обратный эффект.

«На сцену я вышла уже уставшая. Я это запомнила на всю жизнь. И запомнила, что слишком разогреваться перед сценой нельзя. Надо быть немного „прохладной“ - иначе есть риск не дотанцевать до конца. Вообще, главное - помнить: нос вверх, плечи вниз. И думать о том, что ты - лучшая», - посоветовала Анна.

Мечта всех балерин Девочка показывала свои номера лишь на малых сценах, пока во Фрязинской ДШИ не открыли собственный полноценный концертный зал. «Газпромнефть - смазочные материалы» реконструировала площадку и оснастила ее современным оборудованием в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На мероприятии в честь открытия концертного зала Анна выступила с русским народным танцем. Теперь школьница мечтает выйти на сцену в балетной пачке и встать на пуанты перед зрителями.

«Мне кажется, все балерины об этом мечтают», - поделилась девочка.

Новый концертный зал подходит для выступлений всех коллективов Фрязинской ДШИ - от хоров и вокальных ансамблей до театральных и хореографических групп. Площадка позволит реализовывать проекты совместно с ведущими культурными вузами страны, обеспечит полноценную предпрофессиональную подготовку воспитанников школы и воплощение их творческих планов.