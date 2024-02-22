22 февраля 2024, 10:05

Новый выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили юной танцовщице из Фрязина

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Балет стал настоящей страстью для юной танцовщицы из Фрязина Анны Борисовой. Девочка посвящает любимому делу минимум четыре дня в неделю, тренируясь даже дома и на каникулах. В новом выпуске спецпроекта РИАМО «Открывая таланты» школьница рассказала о профессиональных мечтах и поделилась секретом удачных выступлений.

«В современном танце нет плавности» Анна посвятила искусству полжизни - она занимается хореографией уже семь лет. С раннего возраста девочка не только танцевала, но и пела, однако в итоге предпочла балет вокалу.

Борисова объяснила, почему не выбрала хип-хоп или другой современный стиль танца. По словам школьницы, в актуальных направлениях, в отличие от классических, нет плавности. Балет же позволяет продемонстрировать изящность тела.

«Потом меняешь костюм - меняется и настроение. В пачке я - балерина, в народном костюме - русская красавица: гордая, статная», - добавила Анна.

Девочка обучается во Фрязинской детской школе искусств. На первых занятиях школьница нервничала, хотя при поступлении уже была знакома с хореографией. Однако со временем юная жительница Подмосковья освоилась, в этом ей помогли педагоги.

«Преподаватель у нас добрая, она настраивает на то, чтобы я спокойно себя чувствовала. И что балет - это очень круто и классно», - отметила Борисова.

«На сцене нужно быть немного „прохладной“» За время занятий балетом Анна приобрела сценический опыт. Выступать перед публикой юной танцовщице по-прежнему волнительно, но девочка научилась постепенно привыкать и наслаждаться своим номером.

Школьница навсегда запомнила одну из главных ошибок перед выходом на сцену. В ожидании выступления Борисова волновалась и повторяла номер много раз, чтобы отточить движения, но в итоге получила обратный эффект.

«На сцену я вышла уже уставшая. Я это запомнила на всю жизнь. И запомнила, что слишком разогреваться перед сценой нельзя. Надо быть немного „прохладной“ - иначе есть риск не дотанцевать до конца. Вообще, главное - помнить: нос вверх, плечи вниз. И думать о том, что ты - лучшая», - посоветовала Анна.

Мечта всех балерин Девочка показывала свои номера лишь на малых сценах, пока во Фрязинской ДШИ не открыли собственный полноценный концертный зал. «Газпромнефть - смазочные материалы» реконструировала площадку и оснастила ее современным оборудованием в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На мероприятии в честь открытия концертного зала Анна выступила с русским народным танцем. Теперь школьница мечтает выйти на сцену в балетной пачке и встать на пуанты перед зрителями.

«Мне кажется, все балерины об этом мечтают», - поделилась девочка.

Новый концертный зал подходит для выступлений всех коллективов Фрязинской ДШИ - от хоров и вокальных ансамблей до театральных и хореографических групп. Площадка позволит реализовывать проекты совместно с ведущими культурными вузами страны, обеспечит полноценную предпрофессиональную подготовку воспитанников школы и воплощение их творческих планов.

Дети Школы Фрязино Газпром нефть
22 февраля 2024, 10:18
Подмосковье выиграло 5 медалей на всероссийских соревнованиях по скоростному спуску на санях
фото: Федерация санного спорта России
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Подмосковье выиграло две золотые и три серебряные медали на чемпионате России по санному спорту. Турнир прошел с 20 по 21 февраля в Красной Поляне в Сочи.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, чемпионкой страны в спринте среди женщин стала Дарья Олесик. В этой же дисциплине серебро завоевала Виктория Демченко, которая также заняла второе место в соревнованиях на одноместных санях.

В состязаниях на двухместных санях Виктория Демченко и Олеся Михайленко выиграли золото и серебро.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
22 февраля 2024, 10:17
Свыше 150 мусоропроводов в домах Подмосковья дополнительно очистили с начала февраля
ГУСТ МО
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Коммунальные службы устранили 154 засора в мусоропроводах жилых домов с начала февраля. Работы провели в 25 городских округах.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, мусоропроводы очистили, вымыли и дезинфицировали. Больше всего работ провели в Химках - там отреагировали на 24 заявки. Еще 21 поступила из Королева, 15 из Лобни и по 11 из Одинцова и Балашихи.

Сообщить о засоре в мусоропроводе жители могут через портал ЕДС.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
22 февраля 2024, 10:08
Мособлизбирком запустил сервис «Служба заботы» для консультаций по выборам президента
Избирательная комиссия Московской области
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Индивидуальный подход к каждому избирателю найдут операторы «Службы заботы» в Подмосковье. Здесь можно получить ответы на любые вопросы, касающиеся предстоящих выборов президента России.

Избирательная комиссия Московской области второй год подряд запускает проект «Служба заботы». Каждый житель региона, который испытывает трудности в избирательном процессе, может обратиться на горячую линию по номеру 8-800-550-97-44. Здесь дадут развернутый ответ и подскажут необходимый алгоритм действий.

Обращаться в службу поддержки могут не только избиратели, но и организаторы выборов. Консультанты помогут с техническими и юридическими вопросами, окажут психологическую поддержку членам избирательных комиссий. В команде «Службы заботы» работают профессиональные психологи, а также сотрудники МФЦ, коучи и другие специалисты.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

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Выборы президента РФ МФЦ Выборы Выборы президента — 2024
22 февраля 2024, 09:35
Котельные в поселке Заречном и деревне Путятино обновят в 2024 году
Дарья Леонова
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Реализацию инвестиционной программы по обновлению котельных в Сергиевом Посаде обсудили в правительстве Московской области. Срок обновления нескольких котельных перенесли с 2026-го на этот год.

Первыми в округе отремонтируют котельные поселка Заречный и деревни Путятино. В новый отопительный сезон жители будут получать ресурсы от новых объектов.

В Заречном котельная работает на мазуте. В этом году отопительный сезон в поселке начался позже нормативного срока. Сейчас идет подготовка к полной модернизации теплоснабжающего предприятия.

В деревне Путятино угольная котельная, удаленная от жилых домов. К этому дню сформировали земельный участок рядом с МКД, где построят новую газовую котельную.

«Получили подтверждение, что работы в ряде котельных перенесут по срокам на 2024 год. Обсудили еще многие детали по техническим подключениям, по земельным участкам и по всему проекту в целом. Хочу поблагодарить Евгения Хромушина и коллег из правительства Московской области за то, что точечно вопрос по работе с „Газпром теплоэнерго“ рассматривают», - отметил глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Сергиев Посад

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