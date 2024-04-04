Новый водозаборный узел построят в Истре летом

В деревне Красновидово живет более 250 человек, и вопрос подачи воды стоит здесь остро. Сейчас в населенном пункте нет питьевой воды, а из кранов течет техническая вода. Однако данную проблему решат уже этим летом.

«Существующий водозаборный узел раньше относился к совхозу „Куйбышево“, а после был приватизирован вместе с другим имуществом. Новый собственник отказался передавать водозаборный узел в муниципальную собственность, также как и наладить водоснабжение деревни. Практически каждый житель Красновидово это знает не понаслышке по регулярным отключениям воды», - рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

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