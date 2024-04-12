Новый водовод построили для Технолицея имени Долгих в Истре

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Водозаборный узел снабжает ресурсом часть жителей села, два детских сада, больницу, котельную, частный сектор, а также областной технологический лицей имени Долгих.

На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы. В работу запущены два трубопровода диаметром 315 мм в футляре суммарной протяжённостью 2728 местра и два трубопровода диаметром 110 в футляре суммарной протяжённостью 690 метра.

Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.

Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом для обеспечения максимальной сохранности благоустройства и природных объектов.

На сегодняшний день на объекте полностью завершили строительно-монтажные работы. В работу запустили два трубопровода диаметром 315 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 2728 метра и два трубопровода диаметром 110 миллиметров в футляре суммарной протяженностью 690 метра.

Объект построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».