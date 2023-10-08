Новый водовод обеспечит качественные коммунальные услуги для 45 тысяч жителей Каширы

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Гендиректор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков и руководитель подрядной организации Андрей Литвиненко рассказали Хромушину, что строители положили 29 километров водовода и запуске 10-километрового участка от улицы Металлургов до деревни Аладьино. Сейчас объект готов на 87%.

Также вице-губернатор посетил место строительства очистных сооружений для городского округа. Работы выполняет ПФ «ВИС». Специалисты уже подготовили стройплощадку и обустроили котлованы.

«Подрядчик прошел научно-технический совет при министерстве ЖКХ Московской области, где получено заключение о возможности корректировки проекта для приведения в соответствие с учётом использования нового справочника наилучших доступных технологий», - сообщил Берняков.

Хромушин поручил закончить объекты досрочно - до четвертого квартала этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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