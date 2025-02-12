Новый водогрейный котел установят в Дубне в этом году

В городском округе Подольск в честь празднования 80-летия Великой Победы ветеранам окажут адресную помощь, увеличат традиционные выплаты участникам войны и другим категориям жителей. Помимо этого, в муниципалитете приведут в порядок мемориалы, а для школьников проведут патриотические мероприятия.

Как рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, в муниципалитете работают с каждым ветераном индивидуально, чтобы понимать их потребности и оперативно помогать.

«Увеличим сумму и традиционных муниципальных выплат участникам войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда», - добавил он.

Помощь в размере 80 тысяч рублей в этом году по указу Президента России Владимира Путина получат фронтовики и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплатят по 55 тысяч рублей.

Кроме того, в Подольске облагородят посвященные героям мемориалы: их отремонтируют, а прилегающие территории благоустроят. У памятника Подольским курсантам на площади Славы и у памятника «Скорбящая мать» в Климовске обновят покрытие, установят новое освещение, модернизируют лавочки и урны. Ближе к маю в муниципалитете украсят улицы и общественные пространства.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для молодежи в Подольске проведут патриотические мероприятия: экскурсии, фотовыставки и концерты, спортивные состязания и творческие конкурсы.

«Приступаем к реализации всех планов уже сейчас. Будем держать в курсе проведения знаковых мероприятий. Это особая дата, и наша задача - достойно почтить подвиг предков!» - подчеркнул Григорий Артамонов.