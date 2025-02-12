12 февраля 2025, 20:35

Новый водогрейный котел установят в Дубне в этом году

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В Дубне началась установка водогрейного котла: в округ прибыла первая машина из Бийска с деталями для монтажа. Современного отопительное оборудование заработает в муниципалитете до конца этого года.

Жилая застройка в левобережной части Дубны развивается быстрыми темпами, и котельная работает на предельных мощностях. Строительство нового котла повысит надежность и стабильность теплоснабжения, особенно в те периоды, когда температура воздуха достигает отметки ниже 20 градусов.

«В этом году благодаря поддержке правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котел и поменяем один из трех паровых котлов», - рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что водогрейные и паровые котлы левобережной части города служат по 40-50 лет. Скоро в Дубну привезут оставшиеся детали для нового оборудования. В муниципалитет уже приехала группа монтажников, готовых приступить к установке котла.

ЖКХ Дубна Отопление
12 февраля 2025, 20:55
Адресную помощь ветеранам ко Дню Победы окажут в Подольске
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В городском округе Подольск в честь празднования 80-летия Великой Победы ветеранам окажут адресную помощь, увеличат традиционные выплаты участникам войны и другим категориям жителей. Помимо этого, в муниципалитете приведут в порядок мемориалы, а для школьников проведут патриотические мероприятия.

Как рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, в муниципалитете работают с каждым ветераном индивидуально, чтобы понимать их потребности и оперативно помогать.

«Увеличим сумму и традиционных муниципальных выплат участникам войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда», - добавил он.

Помощь в размере 80 тысяч рублей в этом году по указу Президента России Владимира Путина получат фронтовики и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплатят по 55 тысяч рублей.

Кроме того, в Подольске облагородят посвященные героям мемориалы: их отремонтируют, а прилегающие территории благоустроят. У памятника Подольским курсантам на площади Славы и у памятника «Скорбящая мать» в Климовске обновят покрытие, установят новое освещение, модернизируют лавочки и урны. Ближе к маю в муниципалитете украсят улицы и общественные пространства.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для молодежи в Подольске проведут патриотические мероприятия: экскурсии, фотовыставки и концерты, спортивные состязания и творческие конкурсы.

«Приступаем к реализации всех планов уже сейчас. Будем держать в курсе проведения знаковых мероприятий. Это особая дата, и наша задача - достойно почтить подвиг предков!» - подчеркнул Григорий Артамонов.

День Победы 9 мая Праздники Подольск Ветераны Памятники ВОВ
12 февраля 2025, 20:01
Итоги голосования за проекты инициативного бюджетирования подвели в Коломне
Медиасток.рф
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На портале «Добродел» 9 февраля завершилось голосование жителей Коломны и Озер за проекты по программе инициативного бюджетирования. Конкурсная комиссия единогласно поддержала все 19 предложений, их отправят на второй этап, который начнется 10 марта.

Как рассказала заместитель главы городского округа Коломна Ирина Дмитриева, программа инициативного бюджетирования в Московской области стартовала в 2020 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

«Благодаря этой практике решаются важные для жителей вопросы», - добавила она.

Всего на рассмотрение конкурсной комиссии попали 19 проектов. По итогам голосования в тройке лидеров оказались: установка именных стел знаменитых коломенских спортсменов на Аллее славы спортивной школы «Авангард», приобретение учебно-демонстративных мультимедийных комплексов для школы № 12 и приобретение интерактивных панелей для Детской художественной школы имени Абакумова. За каждый из них жители отдали свыше 2500 голосов.

Конкурсная комиссия единогласно приняла решение поддержать все 19 проектов и направить их во второй этап. Он начнется 10 марта.

Напомним, авторы проектов, которые победят, оплатят не менее 1% итоговой стоимости работ. Остальные расходы возместят за счет муниципального и областного бюджетов.

Коломна Благоустройство
12 февраля 2025, 19:46
Свыше 150 старост избрали в селах и деревнях Коломны
Медиасток.рф
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В Коломне активно развивается институт сельских старост. Впервые их избрали в прошлом году в четырнадцати населенных пунктах муниципалитета, а всего в округе этот пост занимают 157 человек.

По словам начальника территориального управления администрации городского округа Коломна Светланы Троицкой, институт сельских старост развивается благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Старост не просто знают в лицо, им доверяют свои проблемы, поэтому они всегда в курсе запросов жителей. Именно активисты, избранные на эту общественную должность, становятся инициаторами развития сельских территорий», - добавила она.

Старост выбирают с учетом мнения местных жителей. Они голосуют на общем собрании, а утверждает кандидатуры окружной Совет депутатов. Каждому старосте выдают удостоверение и закрепляют за ним круг полномочий.

Коломна
12 февраля 2025, 19:33
Более 200 земельных участков выделят многодетным семьям в Коломне
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Порядка 150 участков в Чанках, Борисовском, Шапкино и Октябрьском внесут в перечень земель для многодетных семей в Коломне. Всего в этом году сформируют примерно 220 земельных участков в округе для безвозмездной передачи родителям трех и более детей.

Вместо земли многодетные семьи Коломны и Озер могут выбрать денежную компенсацию. С 1 августа 2024 года ее размер в Московской области составляет 400 тысяч рублей.

Для оформления выплаты многодетные семьи из Коломны могут обратиться в отдел по управлению земельными ресурсами управления имущества и земельных отношений администрации округа по адресу: город Коломна, площадь Советская, дом № 1, кабинет 310. Подробности по номеру: 8 (496) 612-16-58.

Отметим, что в прошлом году 109 семей, имеющих трех и более детей, из городского округа Коломна получили бесплатные земельные участки. Денежную компенсацию выплатили 141 семье.

Коломна Семья

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