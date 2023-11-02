Новый владелец появился у бывшей дачи Сталина в Мытищах
Усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищах реализовали через торги. У бывшей дачи Сталина появился новый владелец, который поможет сохранить историческое здание.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что победителем торгов стала компания «Консалтинг и право» из Краснодара. Новый владелец будет арендовать участок площадью 38,4 гектара и получит в собственность здания общей площадью 3,8 тысячи «квадратов». Лот реализовали по начальной цене в размере 403,49 миллиона рублей.
Здание имеет большую историческую ценность. В течение почти 60 лет здесь располагалась правительственная дача, на которой в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин.
Новый собственник обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Липки, XIX в.». Использовать недвижимость можно будет только в установленном законом порядке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона. В случае с уникальными историческими зданиями это помогает вдохнуть в них новую жизнь.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».