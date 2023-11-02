Новый владелец появился у бывшей дачи Сталина в Мытищах

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что победителем торгов стала компания «Консалтинг и право» из Краснодара. Новый владелец будет арендовать участок площадью 38,4 гектара и получит в собственность здания общей площадью 3,8 тысячи «квадратов». Лот реализовали по начальной цене в размере 403,49 миллиона рублей.

Здание имеет большую историческую ценность. В течение почти 60 лет здесь располагалась правительственная дача, на которой в начале 1930-х годов жил Иосиф Сталин.

Новый собственник обязан провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Липки, XIX в.». Использовать недвижимость можно будет только в установленном законом порядке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона. В случае с уникальными историческими зданиями это помогает вдохнуть в них новую жизнь.

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