Новый вид шоколада начали выпускать на кондитерской фабрике в Егорьевске

На предприятии работают 30 линий, и теперь будет еще одна, уникальная. Она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве и пока является единственной в мире.

Планов у предприятия имеется довольно много. Еще одна новая линия по производству вафель в шоколаде откроется в ноябре. Оборудование разных производителей сейчас собирают в единый комплекс.

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На торжественный запуск приехал глава округа Дмитрий Викулов, который заявил, что поражен новой продукцией. Доволен оборудованием и коллектив фабрики.