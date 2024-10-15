15 октября 2024, 10:24

Новый вид шоколада начали выпускать на кондитерской фабрике в Егорьевске

Телеканал «360»
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На кондитерской фабрике «Победа» в Егорьевске запустили новую линию оборудования. На ней будут производить пористый шоколад с такой же начинкой.

На предприятии работают 30 линий, и теперь будет еще одна, уникальная. Она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве и пока является единственной в мире.

Планов у предприятия имеется довольно много. Еще одна новая линия по производству вафель в шоколаде откроется в ноябре. Оборудование разных производителей сейчас собирают в единый комплекс.

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На торжественный запуск приехал глава округа Дмитрий Викулов, который заявил, что поражен новой продукцией. Доволен оборудованием и коллектив фабрики.

Заводы Егорьевск Промышленность
15 октября 2024, 11:07
Спортивный праздник ко Дню таможенного работника прошел в Щелкове
Медиасток.рф
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Профессиональный праздник отметили таможенники в городском округе Щелково. Они провели для подрастающего поколения различные мероприятия.

В Кинологическом центре Центральной таможни России состоялся мастер-класс, на котором детям раскрыли тонкости этой профессии. Ребята пробовали узнавать по запаху не только доллары и евро, которые, как выяснилось, тоже имеют специфический запах, но и гашиш, амфетамины и взрывчатку Обнаруживать запрещенные к перевозке вещества служебных собак обучают с помощью ароматизированных саше. Маленьким гостям также показали, в каких именно местах контрабандисты могут прятать опасный груз. Таможенники рассказали, что преступники часто подделывают заводскую упаковку, но при контроле с помощью собак всю контрабанду удается обнаружить.

Изюминкой праздника стали спортивные соревнования, участниками которых стали дети силовиков и таможенников столичного региона. Проигравших в итоге не было - команды повеселились от души и получили медали и дипломы.

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Праздники Таможня Щелково
15 октября 2024, 10:47
Более 50 парков Подмосковья подготовят праздничные программы ко Дню отца
Министерство культуры и туризма Московской области
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Более 50 парков Подмосковья примут участие в областном мероприятии «Отцы и дети», посвященному Дню отца 20 октября. В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что гостей ждут квесты, спортивные соревнования, концертные программы и другие активности.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдут квест «Отец молодец» и мастер-классы по робототехнике. На главной площади будет выставка детских рисунков. В парке «Ривьера» в Можайске проведут квест «С папой хоть куда» и семейные спортивные игры, а также фотопроект «Рядом с папой».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдут кулинарный мастер-класс по приготовлению бургера и создание открыток. В парке Чехова состоится интеллектуальная игра «Отцы и поколение 21», а в парке «Победа» в Талдоме - соревнование «Самый сильный папа» и викторина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
15 октября 2024, 10:42
Тендер для ремонта детского сада на улице Ленина объявили во Фрязине
Медиаархив подмосковья
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Конкурс на капитальный ремонт дошкольного отделения СОШ № 2 объявили в городском округе Фрязино. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о конкурсе. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект и выполнить капитальный ремонт детского сада по адресу: город Фрязино, улица Ленина, дом 11А.

Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

Отремонтировать здание нужно в 2025 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч - первоклассники.

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Детские сады Фрязино Ремонтные работы
15 октября 2024, 10:35
Отопление включили во всех многоквартирных домах Красногорска
Телеканал «360»
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Осенне-зимний режим официально стартовал в Подмосковье. Все 53 котельные «Красногорской теплосети» запущены и уже подают тепло в 1082 многоквартирных дома.

Красногорск готов к холодам. С запуском всех котельных горожане могут рассчитывать на комфортное отопление в своих домах.

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«Котельная 2007 года, в фантастическом состоянии находится. Хозяйский подход. Котлы работают, вопросов нет. Хорошая водоподготовка», - оценил увиденное Сергей Колунов.

Температура подачи теплоносителя сейчас составляет около 40 градусов, но это только начало.

«Наш губернатор поставил задачу максимально быстро запустить отопление в городе. Мы ее выполнили. Да, есть какие-то моменты в части стояков. Взаимодействуем с управляющими компаниями, помогаем прогонять воздух, налаживаем», - рассказал генеральный директор «Красногорской теплосети» Аркадий Филиппов.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов проверил котельную № 25 на Успенской улице. Здесь установлены четыре котла мощностью по 5 мегаватт каждый. В морозы будут работать три из них, а один останется в резерве.

Красногорск ЖКХ Отопление

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