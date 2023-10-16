Новый вестибюль для пересадки на метро построят в Царицыне — Минтранс Подмосковья
На станции Царицыно МЦД-2 построят новый подземный вестибюль с пересадкой на одноименную станцию метро. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.
«Для прохода на платформы возведут четыре павильона, а спуски оборудуют эскалаторами и лифтами <…> Пассажирские вестибюли будут иметь уникальный архитектурный облик, отсылающий к памятникам музея-заповедника „Царицыно“», - уточнили в ведомстве.
Также железнодорожники перестроят участок дороги под путепроводом - его расширят.
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