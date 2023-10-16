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«Для прохода на платформы возведут четыре павильона, а спуски оборудуют эскалаторами и лифтами <…> Пассажирские вестибюли будут иметь уникальный архитектурный облик, отсылающий к памятникам музея-заповедника „Царицыно“», - уточнили в ведомстве.

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