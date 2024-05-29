29 мая 2024, 08:37

Новый веломаршрут появится в Дубне летом

Телеканал «360»
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Продолжение трассы «Вело-1» построят в Дубне летом. Новый веломаршрут будет охватывать всю правобережную часть города.

Все работы планируют провести за лето, чтобы уже осенью протестировать велодорожку «Дубненская кругосветка».

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Новая велодорожка будет называться «Дубненская кругосветка». Она станет продолжением трассы «Вело-1» и будет охватывать всю правобережную часть города. Строительные работы уже начались.

«Идет вырубка деревьев, которые находятся на пути велодорожки. Параллельно работает техника по отсыпке самого тела велодорожки и пешеходной дорожки», - рассказал заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

По проекту рядом с велодорожкой пойдет тротуар для пешеходов. Впервые для них появится инфраструктура, которая соединит два района города по пути вдоль воды.

«Я за то, чтобы появилась еще одна прогулочная зона, нам не хватает дорожек», - поделилась жительница Дубны Татьяна Есипок.

Дубна
28 мая 2024, 22:58
Подмосковный бюджет получил 174 миллиона рублей от реализации неиспользованной недвижимости
МИО МО
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Земельные инспекторы провели самообследование 38 911 объектов, чтобы выявить неиспользуемое имущество. Затем его введут в хозяйственный оборот.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, за год 152 объекта неиспользуемого имущества реализовали почти на 174 миллиона рублей.

«От реализации неиспользуемой недвижимости в бюджет муниципальных образований поступило 173, 8 миллионов рублей, из них: в ходе торгов - 129,9 миллионов рублей, приватизировано недвижимости на 14, а также за 29,9 миллионов рублей продан неиспользуемый имущественный комплекс», - пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В ведомстве отметили, что по каждому выявленному в ходе осмотров неиспользуемому объекту органы местного самоуправления разрабатывают дорожную карту и размещают на областном Инвестпортале.

Лидерами по количеству проведенных самообследований стали городские округа Одинцовский, Дмитровский и Ступино.

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Строительство Недвижимость
28 мая 2024, 22:27
Расписание ряда электричек Курского и Рижского направлений изменят в Подмосковье в июне
Медиасток.рф
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Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится по выходным дням в июне. Правки в привычный график внесут из-за модернизации инфраструктуры на станции Царицыно.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе со ссылкой на МЖД, рабочие устанавливают временные инженерные сооружения на период строительства нового подземного тоннеля, который будет обеспечивать выход на платформы, станцию метро, а также связь от жилой застройки к музею-заповеднику «Царицыно».

Первое технологическое «окно» в июне назначено 1-2 июня с 11:10 до 21:10. На этот период временно закроют пятый и шестой пути станции. Поезда пойдут по соседним путям.

В МЖД призвали пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои поездки заранее с учетом изменений.

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Строительство Дороги Поезда
28 мая 2024, 22:08
Посевная кампания в Серебряных Прудах вышла на финишную прямую
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Аграрии городского округа Серебряные Пруды завершают посевную кампанию. Осталось засеять последние площади яровыми культурами.

«Осталось порядка трех тысяч гектаров кукурузы и пяти тысяч - масленичных культур. Под озимые у нас занято 12 тысяч гектаров земли. Отрадно, что в этом году все работают, все справились и с подкормкой озимых культур, все полностью закупили и уже применили удобрения на яровой сев», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

Всего на территории округа работают 11 крупных сельхозпредприятий и более 30 крестьянско-фермерских хозяйств. Всего яровыми культурами планируется засеять более 32 тысяч гектаров земли – рапсом, подсолнечником, соей, а также кормовыми культурами.

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Работа Серебряные пруды
28 мая 2024, 21:50
Сотрудники Орехово-Зуевского лесничества провели экскурсию для любителей природы
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Специалисты Орехово-Зуевского лесничества провели мастер-классы, а также рассказали о своей профессии. Гости мероприятия «Путь мастера» посетили лесопожарную станцию, куровский питомник и Анциферовский родник.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, встреча завершилась небольшим пикником в живописном месте, участники задавали множество вопросов о работе в лесном хозяйстве, а некоторые задумались о карьере лесничего.

В ведомстве уточнили, что «Путь в мастера» - это цикл познавательных экскурсий общественной организации «Московское содружество», в рамках которых участники знакомятся с различными профессиями.

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Природа Экскурсии

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