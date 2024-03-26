Новый урок «Цифрового ликбеза» от VK вышел в Подмосковье

В новом цикле «Цифрового ликбеза» расскажут, какие бывают виды интернет-мошенничества, а также объяснят, как подобрать надежный пароль, что такое двухфакторная аутентификация и какие способы беспарольного входа существуют.

Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».