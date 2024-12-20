20 декабря 2024, 17:44

Новый ультразвуковой аппарат установят в Лобненской больнице

Пресс-служба администрации г.о.Лобня
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Лобненская больница начала использовать новое оборудование для диагностики пациентов. Ультразвуковой аппарат установлен в приемном отделении и уже введен в эксплуатацию.

Это современное устройство поможет врачам быстрее ставить диагнозы и направлять пациентов на дальнейшее лечение. «УЗИ-диагностика на этапе приема позволяет оперативно выявлять острые хирургические патологии и при необходимости сразу отправлять пациента в операционную», - рассказал Дмитрий Смирнов, заведующий приемным отделением.

Ультразвуковое исследование считается безопасным, не имеет противопоказаний и подходит для диагностики широкого спектра заболеваний. Аппарат можно использовать в разных направлениях медицины: от гинекологии и терапии до хирургии. Новый подход обеспечит комфорт и высокую точность обследований для жителей городского округа Лобня.

Больницы Лобня
20 декабря 2024, 18:42
Жителям Мытищ напомнили правила обращения с пиротехническими изделиями
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Небрежное обращение с фейерверками во время празднования Нового года и Рождества может привести к трагедии. Жителям городского округа Мытищи напомнили правила безопасности при запуске петард.

Покупать салюты и фейерверки необходимо только в специализированных магазинах. Точки продажи пиротехники по требованию должны предоставить лицензию, во время приобретения необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и уточнить срок годности изделия.

Поджигать петарды запрещено детям младше 14 лет. Во время запуска салюта в радиусе 20 метров не должно быть препятствий и преград. Поджигать фейерверк следует на расстоянии вытянутой руки. Помимо этого, запрещено наклоняться над пиротехникой, держать подожженное изделие в руках или запускать салют в ветреную погоду. После зажжения фитиля нужно выйти за радиус опасной зоны. Если фейерверк не сработал, нельзя запускать его повторно. Запрещено направлять пиротехнику в сторону людей или животных, а также бросать под ноги.

На сайте администрации городского округа Мытищи опубликовали список адресов, где можно поджигать фейерверки. Отметим также, что на территории Московской области отменили запуск крупных салютов. Если произошла чрезвычайная ситуация, необходимо позвонить по номеру вызова экстренных служб 112.

Праздники Мытищи
20 декабря 2024, 17:44
Школьники из Лобни победили на областной олимпиаде по избирательному праву
Пресс-служба администрации г.о.Лобня
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В Подмосковье завершилась Олимпиада старшеклассников по избирательному законодательству. Лобненские ученики показали отличный результат и вошли в число победителей.

На заключительном этапе, организованном Избирательной комиссией Московской области, определились лучшие знатоки избирательного права. Среди них - ученики 11 класса школы номер шесть имени Сахнова: Арина Боровикова, Дарья Вуколова и Трофим Рузавин. К ним присоединилась Милана Поплякова, десятиклассница школы номер девять.

Олимпиада охватила десятки школ Подмосковья. Ее цель - повысить правовую культуру школьников и заинтересовать их изучением избирательного процесса. В мероприятии приняли участие 18 тысяч старшеклассников из 56 округов. Участники проходили несколько этапов, проверяя свои знания о выборах, их истории и организации.

Победа лобненских школьников - это результат их трудолюбия, а также высококачественной подготовки в школах.

Лобня Школьники
20 декабря 2024, 17:43
Заседание городских комиссий прошло в Лобне
Пресс-служба администрации г.о.Лобня
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В администрации Лобни прошли заседания трех комиссий. Обсудили меры для безопасного проведения праздничных мероприятий и итоги работы в 2024 году.

Антитеррористическая, Антинаркотическая комиссии и комиссия по чрезвычайным ситуациям сосредоточились на подготовке к Новому году, Рождеству и Крещению. Особое внимание уделили безопасности в местах массового пребывания горожан. Правоохранительные органы, медики и службы МЧС будут работать в усиленном режиме.

На Антитеррористической комиссии акцент сделали на противодействии идеологии терроризма в школах, учреждениях культуры и спорта. На Антинаркотической рассмотрели меры по снижению распространения наркотиков, отметив положительную динамику благодаря участию молодежи в спортивных и культурных мероприятиях.

Также подвели итоги года и определили планы на 2025-й. Участники договорились усилить взаимодействие, чтобы повысить эффективность работы.

Лобня
20 декабря 2024, 17:42
Педиатр Фатима Кулиева пополнила штат Лобненской больницы
Пресс-служба администрации г.о.Лобня
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Лобненская больница усиливает штат врачей. В детской поликлинике к работе приступила врач-педиатр Фатима Кулиева.

Фатима окончила Северо-Осетинскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия», а также ординатуру по направлению «Ревматология». Новый специалист уже начала приемы и познакомилась с маленькими пациентами и их родителями.

«Меня очень тепло приняли в коллективе. Это помогает понять, что я сделала правильный выбор. Особенно радуют доверие родителей и улыбки детей. Приятно работать в такой обстановке», - рассказала Фатима Кулиева.

Лобненская больница активно привлекает специалистов благодаря региональным программам социальной поддержки, таким как «Земский доктор», компенсация аренды жилья и другие. Благодаря этим мерам в медицинских учреждениях Подмосковья появляются новые квалифицированные врачи.

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