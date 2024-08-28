28 августа 2024, 17:25

Новый учитель начальных классов появился в школе № 3 в Волоколамске

Читайте нас в: Google Новости

Преподаватель иностранного языка трудоустроилась в среднюю общеобразовательную школу № 3 в Волоколамске. Полина Руденко окончила колледж Истры.

Молодой педагог Полина Руденко пришла на работу в школу № 3 Волоколамска. Она будет преподавать ученикам младших классов иностранный язык.

Полина окончила Истринский профессиональный колледж с красным дипломом.

«Желание стать преподавателем у меня возникло во время учебы в школе. Этому способствовали два замечательных преподавателя - Любовь Панова и Наталья Аверьянова. Это два педагога с большой буквы, на которых действительно хочется равняться», - поделилась Полина Руденко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Учителя Волоколамск
28 августа 2024, 17:57
Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская поздравила военных медиков с праздником
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Военные медики отмечают свой профессиональный праздник 28 августа. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская поздравила врачей и отметила, что их специализация — одно из самых сложных направлений медицины.

«Ваша работа требует не только профессионализма, но и невероятной силы духа и сострадания. Спасибо вам за то, что боретесь за здоровье наших бойцов, даете надежду и спасаете жизни и на передовой, и в тылу», - сказала Фаевская.

Она подчеркнула, что военные медики помогают устраивать встречи с бойцами в госпиталях, оказывать им правовую поддержку. Правозащитница пожелала специалистам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных успехов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил руководителей отраслевых предприятий с приближающимся Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Профессиональный праздник отметят в России в ближайшее воскресенье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Медицина
28 августа 2024, 16:38
Урожай ячменя в Одинцове достиг 2 тысяч тонн с начала сбора
Читайте нас в: Google Новости
Уборка урожая озимых зерновых культур продолжается в Подмосковье. По количеству намолоченного ячменя Одинцовский округ входит в число лидеров. Муниципалитет собрал его около двух тысяч тонн.

Всего в Московской области убрано около 80% посевных площадей, с которых намолочено 15,2 тысячи тонн ячменя. Средняя урожайность по этой культуре превышает 30 центнеров с гектара.

Еще большие урожаи собраны в Зарайске, Луховицах, Серебряных Прудах и Коломне. Всего в этом году в Подмосковье ячменем было засеяно более 23 тысяч гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что важной составляющей продовольственной безопасности является регулирование цен и снижение доли импорта. В регионе реализуется масштабная программа по хранению урожая - в 2023 году были созданы новые мощности для 60 тысяч тонн продовольствия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Сельское хозяйство
28 августа 2024, 16:27
Льготная ипотека помогла учителю из Красногорска приобрести жилье
Читайте нас в: Google Новости
Педагог школы № 18 городского округа Красногорск Светлана Давыдова к новому учебному году переедет в собственную квартиру. Приобрести жилье ей помогла программа «Социальная ипотека».

Благодаря льготной ипотеке преподаватель русского языка и литературы из Красногорска Светлана Давыдова купила двухкомнатную квартиру.

«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке рядом с моей работой. Переезжать будем к сентябрю. В целом это очень хороший микрорайон - есть парки, пруды», - поделилась Светлана.

Педагогический стаж специалиста более 25 лет. Семья учителя, в которой растут двое детей, долгое время снимала жилье. Педагог узнала о мере поддержки в администрации и подала документы.

Напомним, по инициативе губернатора Московской области программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года. Улучшить жилищные условия по ней могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры. Полный список специальностей опубликован на сайте. Московская область оплачивает участникам программы половину стоимости жилья в качестве первоначального взноса и каждый месяц на протяжении 10 лет компенсирует сумму основного долга. Получатели льготы платят только проценты по кредиту.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Учителя Льготная ипотека Социальная ипотека
28 августа 2024, 16:18
Спасатели напомнили жителям Раменского о правилах похода в лес
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники службы спасения в Раменском вновь напомнили жителям о том, какие правила нужно соблюдать при походе в лес. Они привели в пример историю 95-летней местной жительницы, которая пренебрегла мерами и потерялась в лесу.

Отправляясь в лес, важно не забыть взять с собой заряженный телефон, сказать родственникам о том, в какой лес вы идете и когда планируете вернуться.

«Людям пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо взять с собой воду и таблетки. Также не стоит отказываться от компаса или программ на мобильном телефоне, которые помогут сориентироваться в пространстве. Например, можно приобрести часы с Gps-трекером для отслеживания местоположения», - прокомментировал директор «РамСпас и ПЧС» Виталий Столбов.

Также лучше надеть яркую одежду и взять с собой перекус, а экстренной ситуации звонить в 112.

Кроме того, спасатели рассказали историю 95-летней пенсионерки, которая потерялась на этой неделе в лесу Раменского округа. Женщина пошла за грибами в СНТ «МГУ» вечером без телефона, не смогла найти дорогу домой и была вынуждена переночевать в лесу.

Волонтеры, полицейские и местные жители пытались найти бабушку, но безрезультатно. С утра Агафья Петровна самостоятельно вышла к другому СНТ. Местные жители помогли ей добраться до дома.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Раменское Походы

Новости по теме