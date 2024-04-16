Новый учебный корпус в микрорайоне Новое Ступино откроют к сентябрю

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На стройплощадке задействованы 179 строителей и семь машин спецтехники. Почти завершены фасадные работы и возведено сооружение перехода между корпусами. Ведутся внутренние отделочные работы, а скоро начнется благоустройство прилегающей территории.

Глава округа отметил, что в настоящий момент школа может принять 250 учеников, но фактически здесь обучается свыше 620 детей.

Новый корпус обеспечит учащихся просторными классами, двумя спортзалами и библиотечно-информационным центром. Для проведения мероприятий построят актовый зал на 300 мест. Также в здании предусмотрены столовая и медицинский кабинет с процедурной комнатой.

Завершение строительства запланировано на август. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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