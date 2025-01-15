Новый участок ЦКАД решил проблему пробок на Можайском шоссе в Одинцове

Новая платная трасса значительно улучшила транспортную доступность для 250 тысяч жителей подмосковных городов, включая Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинку и Истру. Стоимость проезда по этому участку составляет 65 рублей для легковых автомобилей и 131 рубль - для грузового транспорта. Автомобилисты уже успели оценить удобство и скорость передвижения по этому платному отрезку дороги.

«Ситуация значительно улучшилась. Раньше все буквально стояло на месте, особенно в Голицыно. Мы ждали эту дорогу много лет, и теперь все просто замечательно. Если раньше путь от Больших Вязем до железнодорожной станции Голицыно занимал минимум полчаса, то сейчас на это уходит всего пять минут», - рассказал житель Голицына Максим Мельничук.

Оплата проезда теперь стала максимально удобной благодаря автоматизированной системе. Если водитель зарегистрирован в мобильном приложении «Главная дорога», то сможет сразу увидеть списание средств со счета.