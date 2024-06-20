20 июня 2024, 22:38

Новый участковый пункт полиции заработал в поселке Нагорное в Мытищах

Пресс-служба Мытищи
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В поселке Нагорное в Мытищах открыли новый участковый пункт полиции. Его открытие произошло в ответ на запросы жителей жилого комплекса «Датский квартал».

Открытие пункта осуществлено с участием сотрудников и Общественного совета МВД России «Мытищинское». Помещения оборудованы с учетом комфорта для участковых, включая яркое освещение и функциональное оборудование.

Прием населения будет вести участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Андрей Обухов. Новый пункт располагается рядом с жилым комплексом «Датский квартал» в доме № 4.

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Мытищи Полиция
20 июня 2024, 23:14
Новая детская площадка появится на улице Борисовка в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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В скором времени в Мытищах откроют обновленную детскую площадку. В депутатской комиссии по благоустройству во дворе дома № 4 по улице Борисовка приняли участие председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов, заместитель главы Кирилл Дунаев, представители профильных управлений и местные жители.

Реконструкция детской игровой площадки включена в программу мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий. Проект оказался крупным и долго обсуждался с жителями района.

«Мы неоднократно встречались с местными активистами, - рассказал заместитель директора управления благоустройства администрации городского округа Мытищи Роман Комлев. - Меняли проект переносили сроки, но в итоге пришли к общему решению. Будем и дальше развивать эту территорию вместе с жителями».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Мытищи
20 июня 2024, 22:58
Экскурсию в канун Дня памяти и скорби провели для юных жители Электроуглей
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Лучик» Центра образования № 33 в канун Дня памяти и скорби провели экскурсию «Наш край в годы Великой Отечественной войны». Юные жители Электроуглей смогли побольше узнать об истории города и увидеть артефакты с полей сражений, фотографии и документы времен войны.

В Культурно-досуговом центре «Квант» ведущий методист Елена Тюменева рассказала ребятам о событиях военного времени, о школах и учениках, о заводе «Электроугли» и юных рабочих, заменивших у станков ушедших на фронт специалистов.

Особое внимание было уделено новой экспозиции «Участники Великой Отечественной войны из деревни Исаково» и судьбе стенографистки газеты «Комсомольская правда» Екатерины Константиновны Благодаревой, посвятившей всю свою послевоенную жизнь поиску сведений о погибших и пропавших без вести односельчанах.

В краеведческом зале дети получили первый опыт работы с Книгами памяти, в которых самостоятельно искали информацию о жителях деревни Исаково, а также о своих родственниках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с жителем блокадного Ленинграда.

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Богородский Великая Отечественная война
20 июня 2024, 22:58
День мужского и женского здоровья пройдет 22 июня в Мытищах
Пресс - служба Мытищи
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Жители округа смогут пройти медицинское обследование в рамках Дня мужского и женского здоровья. Его проведут 22 июня на базе поликлиники № 2.

Заведующая поликлиникой № 2 Любовь Кикоть рассказала, что в рамках акции все желающие смогут сдать анализы на онкомаркеры, выполнить рентген, ЭКГ и УЗИ по назначению врача. Кроме того, пациенты смогут получить консультации у акушера-гинеколога, уролога, онколога, стоматолога и терапевта.

В этом году особое внимание уделяется репродуктивному здоровью, так как урологические и гинекологические заболевания становятся «моложе», поэтому регулярные осмотры у специалистов необходимы.

Напомним, что прием состоится в поликлинике № 2 на улице Юбилейная 10 Б, с 8:00 до 14:00. Необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Врачи Диспансеризация
20 июня 2024, 22:54
Мастер-класс по сыроварению провели для предпринимателей из Мытищ
Пресс - служба Мытищи
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В Мытищах прошел мастер-класс для предпринимателей на сыроварне «Тивьерские луга». Мероприятие организованно центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

На сыроварне используют молоко собственных ферм и адаптируют французские технологии к российским условиям и вкусам. Многие сорта сыров этого предприятия удостоены наград и признаны лауреатами престижных премий.

Генеральный директор сыроварни, Алексей Марчук, поделился историей развития производства, а также проблемами, с которыми сталкивается компания в настоящее время. Основная цель сыроварни - производство качественной продукции без использования химических добавок, что позволяет значительно сократить срок хранения продукции.

На мастер-классе участники узнали о различных сортах сыра, преимуществах перед конкурентами и способах отличить натуральный продукт от сыров с добавками. Теоретические знания были закреплены практической дегустацией и мастер-классом по изготовлению бурраты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Бизнес

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