Новый тротуар построили на улице Чайковского в Лобне по просьбам жителей

«Поток машин, водители вырываются из пробки и набирают скорость. А люди, которые выходят с маленькими детьми и колясками, им вообще не пройти к остановке. Поэтому тротуар просто необходим», - выразила общее мнение жительница Лобни Надежда Тарасова.

После встречи с главой городского округа решение было принято, и подрядная организация приступила к работе. Теперь пешеходы смогут спокойно подходить к остановке.

«Мы были здесь недели три назад, и люди обратились ко мне с этим вопросом. Мы боремся, прежде всего, за безопасность и удобство для людей, поэтому приняли решение построить здесь тротуар. Работы идут полным ходом, завтра на тротуаре положат асфальт», - говорит Анна Кротова.

Строители монтируют специальные каркасы, готовят основание из песка и щебня, устанавливают бордюры. Работать приходится ювелирно: рядом не только дорога, но и детская площадка.

Чтобы сделать движение на улице Чайковского еще более безопасным, городская администрация ведет переговоры с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области об установке здесь умного пешеходного перехода. Это когда специальная система предупреждает водителя о приближающемся человеке с помощью подсветки. Аварийность на таких участках заметно снижается.

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