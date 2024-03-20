Новый терапевт пополнил штат больницы в Лобне

Завершив обучение по специальности «Лечебное дело», Владислав Богдан успешно прошел ординатуру по терапии, что позволило ему глубже изучить особенности диагностики и лечения внутренних заболеваний. Высокая квалификация и стремление помогать людям стали ключевыми факторами, по которым он был выбран для работы в Лобненской больнице.

«Всем людям нужен врач, когда они болеют. Но только настоящие профессионалы, которые много учились и много знают, способны помочь больному», - делится молодой доктор.

Сфере здравоохранения в Лобне уделяют особое внимание. В округе продолжается активная работа по привлечению кадров, а также ведется строительство большой поликлиники по федеральному проекту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями Королева дал старт началу строительства новой поликлиники.

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