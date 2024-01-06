Новый теплообменник на котельной «Выстрел» в Солнечногорске запустят к вечеру 6 января

Михальков подчеркнул, что работы, которые специалисты проводят не первый день, приносят результаты.

«Батареи действительно потеплели. Мы мониторим постоянно работу котельной. Все котлы, которые необходимо запустить, находятся в постоянной работе. За ночь, те работы, которые делали в течение ночи, делали не только на центральном отоплении, но и на ГВС. Плавно начинаем поднимать дальше», - рассказал Константин Михальков.

Он добавил, что специалисты не останавливаются и продолжают работы по монтажу нового теплообменника на котельной «Выстрел». Его запуск планируется вечером 6 января.

«По центральному отоплению практически на 10 градусов мы здесь температуру подняли, работы не останавливаются. И я думаю, к 18:00 работы плановые здесь уже завершатся по теплообменнику. Жители сразу же ощутят дополнительное тепло в батареях», - подытожил Михальков.

Ранее глава Солнечногорска Михальков сообщил, что в округе действуют 18 передвижных электростанций.

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