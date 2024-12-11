Новый стадион открыли в школе № 29 в поселке Зеленый под Ногинском

Торжественная церемония открытия школьного спортивного стадиона прошла в Центре образования № 29. Теперь футбольное, волейбольное, баскетбольное поля и беговые дорожки доступны не только обучающимся, но и всем жителям микрорайона. Это стало возможным благодаря реализации проекта губернатора Московской области «Открытый школьный стадион».

В праздничном мероприятии участие принял депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Анатолий Лебедев.

«Мы уверены, что новая спортивная площадка станет центром здоровья, гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, а для кого-то - первым шагом к олимпийским медалям», - рассказал депутат Анатолий Лебедев.

Жители и ученики школы с нетерпением ждали завершения работ, так как стадион давно стал местом притяжения местных жителей для прогулок и занятий спортом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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