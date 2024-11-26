Новый стадион открыли на территории спортшколы «Вектор» в Воскресенске

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Заместитель главы городского округа Ольга Коротеева отметила, что новый стадион станет любимым местом отдыха жителей.

Губернаторская программа стартовала в 2021 году. Она создана для того, чтобы обеспечить население Подмосковья качественной спортивной инфраструктурой.

При разработке плана учитывалась безопасность учащихся. Спортивная площадка огорожена об образовательного учреждения с отдельным входом. По периметру установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион».

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