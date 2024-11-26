Новый стадион открыли на территории спортшколы «Вектор» в Воскресенске
Спортивный объект открыли в рамках программы «Открытый стадион», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Комплекс обустроили на территории школы «Вектор».
Заместитель главы городского округа Ольга Коротеева отметила, что новый стадион станет любимым местом отдыха жителей.
Губернаторская программа стартовала в 2021 году. Она создана для того, чтобы обеспечить население Подмосковья качественной спортивной инфраструктурой.
При разработке плана учитывалась безопасность учащихся. Спортивная площадка огорожена об образовательного учреждения с отдельным входом. По периметру установили камеры видеонаблюдения, которые подключили к системе «Безопасный регион».
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