Новый спортивный комплекс построят в Реутове в 2024 году

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов проверил ход строительных работ физкультурно-оздоровительного комплекса, который возводит компания «Территория фитнеса». Масштабный проект реализует сеть фитнесс-клубов на территории спортивной школы «Приалит» в Реутове.

Строительная компания на 90% выполнила остекление объекта. Идет монтаж инженерных систем, смонтирована в том числе часть оборудования вентиляции и воздуховодов. Кровля выполнена на 100%, сделана часть благоустройства.

«Уложен первый слой асфальта. И приступаем к внутренним отделочным работам. До конца года закроем тепловой контур, завершим работы по инженерным системам. Вентилируемый фасад доделаем в начале следующего года. Планируем завершить все работы и открыть объект ко Дню города в 2024 году», - рассказал генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория фитнеса» Александр Колмыков.

В новом спортивном комплексе будут зоны отдыха, силовых тренажеров, комплекс бань, кафе, спортзалы. Разместится здесь несколько бассейнов: внутри здания большой плавательный, два гидромассажных, два детских, три уличных бассейна. Два уличных бассейна будут работать круглый год.

«В Реутове возводится уникальный и масштабный объект за счет частных инвестиций. Уверен, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет пользоваться популярностью и будет полезен жителям Реутова разного возраста, с разной спортивной подготовкой», - отметил Станислав Каторов.

Общая площадь нового физкультурно-оздоровительного комплекса составит 13 тысяч квадратных метров, из которых три тысячи квадратных метров станут муниципальными. Физкультурно-оздоровительный комплекс планирует принимать до двух тысяч посетителей за смену, поэтому проектом предусмотрена также парковка до 200 мест.

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