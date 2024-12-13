13 декабря 2024, 14:08

Новый спектакль «Шум за сценой» показали в Химках

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Премьера нового спектакля «Шум за сценой» состоялась в Химках. Это первая в Подмосковье постановка с использованием приема «театр в театре».

Жанр спектакля - комедия положений. Идея принадлежит британскому драматургу Майклу Фрейну, который обратил внимание на особую атмосферу закулисья во время подготовки спектакля и перенес свои мысли на бумагу в 1982 году. Постановка неизменно вызывает бурные эмоции не только у зрителей, но и у самих актеров.

В пятницу в городском округе Химки начала работать резиденция Деда Мороза. Главный зимний волшебник будет ждать гостей в выставочном комплексе «Артишок».

Новую постановку показали в театре «Наш дом». В состав творческого коллектива, работающего над спектаклем, вошли как профессиональные актеры, так и начинающие. Это позволило передать зрителям атмосферу взаимодействия поколений.

«Давайте больше времени уделять культуре в нашей жизни, больше ходить на разные мероприятия, приводить детей. Культура - это то, что спасет всех нас. Она зарождает счастье и добро в сердцах. Уверена, что вы все с чувством прекрасного и с улыбкой выйдете из этого зала сегодня вечером», - сказала перед началом представления директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.


Химки Спектакль
13 декабря 2024, 14:15
Подъездные дороги к каткам и лыжным трассам отремонтировали в Подмосковье
Минтранс Подмосковья
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Летний ремонт дорог в рамках нацпроекта улучшил доступ к местам зимнего отдыха в 19 округах Подмосковья. Мосавтодор обновил 22 участка региональных трасс, сообщили в Минтрансе региона. Всего в 2024 году обновили более 665 километров дорог на 231 участке.

В Дзержинском отремонтировали улицу Энергетиков и Угрешский проезд, ведущие к горнолыжному комплексу и тюбинговым трассам, а в Люберцах - участок Лыткаринского шоссе, который обеспечивает подъезд к лыжному клубу. В Наро-Фоминске на Профсоюзной улице можно посетить ледовый дворец, а в Серпухове, благодаря ремонту Северного шоссе, - крытый каток. Также работы провели в Одинцове на Наро-Фоминском шоссе, ведущем в парк Патриот с катком и новогодней елкой.

«Обновили более 57 км асфальтобетонного покрытия на 22 участках, которые ведут к популярным общественным зонам для зимнего отдыха: паркам, каткам и лыжным базам. Проезд стал удобнее и безопаснее для полумиллиона жителей и гостей Подмосковья», - рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дороги Новый год
13 декабря 2024, 14:15
Тендер на капремонт котельной объявили в Егорьевске
Медиаархив
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в Егорьевске. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Конкурс включает инженерные изыскания, проектирование, разработку рабочей документации и замену оборудования. В частности, проведут замену паровых котлов на водогрейные с системой автоматического управления, а также обновят насосное и электрооборудование.

Работы осуществляются в рамках программы по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности, финансируются из бюджетов Московской области и Егорьевска. Завершит капремонт планируется в 2025 году.

ЖКХ Егорьевск
13 декабря 2024, 13:54
Автоинспекторы напомнили пешеходам в Лобне об опасностях на дороге
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне сотрудники Госавтоинспекции и школьники провели акцию «Пешеход на переход», направленную на повышение безопасности пешеходов на дорогах. Мероприятие прошло возле нерегулируемых пешеходных переходов, в местах, где ранее случались дорожно-транспортные происшествия с участием детей.

В ходе акции юные инспекторы движения рассказали прохожим о возможных опасностях на дорогах. Сотрудник Госавтоинспекции объяснил важность соблюдения правил при переходе проезжей части и напомнил о необходимости носить световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках в темное время суток.

Госавтоинспекция подчеркнула, что половина всех смертельных наездов на пешеходов происходит ночью, когда видимость на дороге ограничена. Световозвращатели помогают водителям заметить пешехода на расстоянии до 400 метров в условиях темного времени суток, что дает водителям важное время для реакции.

Лобня
13 декабря 2024, 13:26
Продукцию бетонного завода из Воскресенска показали на всероссийском форуме
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Компания «Цементум» из Воскресенска поучаствовала во втором всероссийском форуме по сверхпрочному бетону. На мероприятии предприятие выступило организатором и представило свою продукцию.

Событие состоялось в Москве. Участниками стали эксперты строительной отрасли. Для них организовали несколько тематических сессиях.

В экспозиции можно было увидеть образцы сверхпрочного фибробетона. Это инновационный материал, не имеющий аналогов по прочности и долговечности.

Также участники обсудили тенденции применения этого материала, перспективные направления егог использования в России и специфику проектирования и производства конструкций на его основе.

«Прогнозируемый срок эксплуатации сооружений из СПФБ - около 300 лет: долговечность - ключевой фактор, который может изменить рынок данного материала. Сегодня наши производственные возможности по выпуску этого инновационного продукта на рынок превышают 140 000 тонн - и производство полностью локализовано в России, в производственном кластере города Воскресенск», - сказал руководитель стратегических проектов компании «Цементум» и модератор мероприятия Роман Чурилов.

Отметим, что первый подобный форум прошел в 2022 году.

Воскресенск Промышленность

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