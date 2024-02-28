Новый современный спортивный комплекс откроется в Мытищах 1 марта
Мытищи готовятся к открытию ультрасовременного спортивного комплекса. Уже 1 марта в городском округе откроет свои двери новый фитнес-клуб. Торжественное открытие пройдет на следующий день.
Площадь нового спорткомплекса - свыше пяти тысяч квадратных метров. Глава Мытищ Юлия Купецкая встретилась с инвесторами проекта. Вместе они осмотрели спортивный комплекс.
Фитнес-клуб занимает четыре этажа. В нем есть все необходимое для любителей спорта и здорового образа жизни: от тренажерных залов с последним поколением оборудования до зон для групповых занятий, комфортабельных раздевалок, а также взрослого и детского бассейнов. Спа-зона станет идеальным местом для релаксации после интенсивных тренировок.
Летом посетителей ждут тренировки на свежем воздухе, включая йогу и сайкл - это добавит разнообразия в спортивную программу клуба и позволит наслаждаться занятиями под открытым небом.
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