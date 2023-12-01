01 декабря 2023, 22:44

Новый состав женской хоккейной команды «Авангард» отыграл первый матч в Домодедове

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Женская хоккейная команда дебютировала в Домодедове. Игра первая, однако соперник девушкам достался сильный. Матч любительский, однако страсти на льду разгорелись нешуточные.

«Я даю некое упражнение. Упражнение не получается. Что-то не так идет. Я понимаю, что нужно что-то пересмотреть в этом упражнении. На следующей тренировке мы делаем то же самое, только с той стороны, с которой нам нужно, и поэтому получается», - заявил тренер Захар Архипов.

За игрой наблюдают тренеры. Три месяца они ставили девушек на коньки, учили орудовать клюшкой. Наставники признались, что работы проделали много.

«Интересно. Они, бывает, упадут, поплачут, посидят. С мальчишками, конечно, попроще. Я тренировал детей, но тут совсем другая история. Больше в психологическом плане сложнее», - тренер команды Максим Мотолыга.

Соперники такого женского напора не ожидали.

«Они хорошо подтянулись за три месяца. Если встретиться ещё через три, я думаю, они уже будут серьезно нас обыгрывать», - сообщил представитель мужской хоккейной команды клуба в Домодедове Михаил Гоголев.

Этот матч, как и тренировки, проводят ближе к ночи. Все хоккеистки - мамы, многие многодетные. В планах первая серьезная игра в Карелии. Подготовку уже начали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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Хоккей Город Домодедово
01 декабря 2023, 23:09
Активисты «Движения первых» рассказали подросткам Павловского Посада о раскрытии своего потенциала
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Активисты «Движения первых» встретились с учащимися первой школы актива в Павловском Посаде. Занятия посвятили раскрытию творческого потенциала молодежи. Это уникальная программа подготовки школьников. Включает лекции, тренинги, мастер-классы и практические задания.

Перед детьми выступили шесть спикеров по различным направлениям. После этого участники разделились на группы и отправились на лекции и мастер-классы.

Подростки получили навыки ораторского искусства. На примере спикеров они узнали, как выстроить свой путь от мечты к лидерству в движении.

Участники «Движения первых» - это активные и жизнерадостные подростки. Они готовы обучаться всему новому и достигать новых высот. Первая школа актива в округе вышла продуктивной.

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Павловский посад
01 декабря 2023, 23:03
Участники образовательного семинара из Крыма и Краснодарского края побывали в лицее Наро-Фоминска
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В Головковский лицей имени Героя России Веры Волошиной в Наро-Фоминске посетили ведущие специалисты сферы образования Краснодарского края и Республики Крым. Они являются участниками семинара «Реализация агротехнологической направленности обучения: формы, методы, ресурсы, возможности сетевого взаимодействия».

Лицей для визита выбрали неслучайно. Здесь накопили богатый опыт в аграрном и сельскохозяйственном образовании. На протяжении многих лет при лицее действовал Фермерский учебный класс, позже преобразованный в бизнес-инкубатор.

«На базе бизнес-инкубатора у нас работает ученическая производственная бригада „Истоки“, действует школьное лесничество», - рассказала директор учебного заведения Татьяна Хударова.

В лицее учится 231 ученик, а педагогический коллектив в Головкове работает над решением задач и проблем, характерных для сельских школ по всей стране.

«Для нашего края одним из приоритетных направлений является развитие агротехнологического профиля, и безусловно, здесь нам интересен опыт Московской области, опыт лицея, в котором мы присутствуем», - рассказал начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Колчанов.

Высоких гостей, не первый год работающих в системе образования, смогли удивить теоретические и практические занятия в лицее. Это «Сборка модели с зубчатой передачей», «Определение потенциальной засоренности почвы», проект «Петровский Росточек», дошкольная дополнительная образовательная программа «Наураша в стране Наурандии» и коллективный проект «Умный улей».

«Проекты, которые реализуются в этой простой сельской школе, имеют будущее, потому что задатки профессий, которым здесь обучают детей, понадобятся им в личной жизни, если они не выберут эту профессию. А вот проект „Улей“ мне очень понравился, и я думаю, что мы его реализуем его в одной из школ», - сообщила начальник управления образования Симферопольского района Республики Крым Светлана Дмитрова.

«Налаживаются контакты и взаимодействие, потому что проблемы у нас общие. Краснодарский край и Московская область схожи и по количеству учащихся и образовательных организаций, поэтому им интересно посмотреть, как мы решаем те же проблемы, а нам интересно послушать, какие решения находят коллеги у себя в крае», - сообщила замглавы Наро-Фоминска Светлана Малыхина.

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Наро-Фоминск
01 декабря 2023, 22:30
Детская школа искусств № 3 в Воскресенске отпраздновала 45-летие
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В этом году детской школе искусств № 3 в Воскресенске исполнилось 45 лет. В честь дня рождения учреждения организовали праздничный концерт, который прошел в формате выпуска новостей. Среди главных сюжетов оказался подарок школе от министерства культуры и туризма Подмосковья и администрации муниципалитета — новые музыкальные и интерактивные пособия.

«[Поздравляю] тех педагогов-наставников, которые каждый день вкладывают частичку совей души, любви, заботы. Детей-воспитанников данной школы, и, конечно, это было бы невозможно без участия третьего слагаемого - родителей», - заявила замглавы округа Ксения Архипова.

Самые благодарные и преданные поклонники искусства - родители - с большой теплотой приветствовали педагогов своих детей. В этот вечер их высокий профессионализм отметили благодарственными письмами и почетными грамотами. Елена Валенкова уже много лет успешно знакомит детей с истоками народного творчества - фольклором.

«Это корни. Любое дерево без корней погибает. Поэтому знание этих истоков фольклора помогает в жизни, помогает воспринимать все реалии жизни, переживать их и в горести, и в радости», - заявила преподаватель.

Когда 45 лет назад школа искусств № 3 открыла свои двери, в ней обучалось 180 детей и работало всего два отделения - оркестровое и фортепьянное. Сегодня у кузницы талантов больше возможностей для раскрытия творческого потенциала ребят.

«Сейчас школа искусств увеличила свой диапазон больше, чем в два раза. Сейчас здесь отделение музыкальное, хореографическое, отделение изобразительное искусства, эстетического развития, а также взрослые могут приходить заниматься. В дальнейшим мы планируем открыть отделение, посвященное образовательным дисциплинам», - рассказала директор учреждения Ольга Александрова.

Поздравить школу с юбилеем приехали ее выпускники. Елизавета Обатурова занимается музыкой с пяти лет. Любовь к народным инструментам во многом определила ее будущее.

«Я родилась в музыкальной семье, и с самого детства меня окружали звуки музыки. Мои мама и папа, бабушка и дедушка - все они были музыкантами. Я с детства слышала звук гуслей и решила, что это тот инструмент, на котором я хочу научиться играть», - рассказала солистка оркестра, студентка Московского областного музыкального колледжа Елизавета Обатурова.

Для многих ребят школа была и остается неиссякаемым источником вдохновения, местом силы, где царит гармония и любовь к искусству. И хочется верить, что ее творческая жизнь длиною в 45 лет только начинается.

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Школы Воскресенск
01 декабря 2023, 22:22
Форум для представителей малого и среднего предпринимательства состоялся в Воскресенске
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Форум представителей малого и среднего предпринимательства «Успешный бизнес — опора России» прошел в Воскресенске. Организатором встречи выступило местное отделение «Опоры России».

«Главные темы - это взаимодействие бизнеса с муниципальной властью, с банками с общественными организациями. Будем выводить успешную формулу. У нас сегодня первая такая масштабная встреча, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало сотрудничеству, взаимодействию, многим успешным проектам», - рассказала председатель Воскресенского отделения «Опоры России» Татьяна Чуваткина.

На форуме присутствовали представители банковской сферы, руководство торгово-промышленной палаты, сотрудники профильных структур администрации. Глава округа Алексей Малкин поприветствовал участников и выразил надежду на продуктивность подобных встреч.

«Мы находим много точек соприкосновения, мы хотим и готовы помогать развиваться. Есть проблемы по благоустройству, но у нас очень перспективный округ в развитии предпринимательства, у нас отличная транспортная доступность, а главное, замечательные люди», - сообщил Малкин.

Лидия Есакова впервые участвует в подобном форуме. Свой бизнес - цветочную студию - она открыла пять лет назад в одном из микрорайонов Воскресенска. Лидия уверена, что в развитии собственного дела не обойтись без поддержки единомышленников.

«В первую очередь, мы здесь находим новые знакомства, благодаря которым продолжаем развиваться в своем бизнесе. Коллаборации, например, помощь друг другу, живое общение. Это действительно полезная вещь - для развития и саморазвития, в первую очередь», - заявила Есакова.

«Опора России» - это независимое бизнес-сообщество, объединяющее 400 тысяч предпринимателей по всей стране. Воскресенское отделение - одно из самых молодых в Подмосковье. Его развитие и реализация местных проектов на высоком уровне - одна из приоритетных задач.

«Самый главный бонус всех членов „Опоры России“ - это вовлеченность в информационное поле, что важно в наше время. Информация о субсидиях, грантах, программы губернатора по поддержке малого и среднего предпринимательства. Помогаем в получении и подаче заявок», - сообщил зампред Московского областного отделения «Опоры России» Вопросов, возникающих во время ведения собственного бизнеса немало, и все они требуют грамотного подхода. На форуме большое внимание уделили способам создания благоприятной среды для предпринимательства и возможностям успешного взаимодействия с органами власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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Бизнес Воскресенск

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