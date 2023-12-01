Новый состав женской хоккейной команды «Авангард» отыграл первый матч в Домодедове

«Я даю некое упражнение. Упражнение не получается. Что-то не так идет. Я понимаю, что нужно что-то пересмотреть в этом упражнении. На следующей тренировке мы делаем то же самое, только с той стороны, с которой нам нужно, и поэтому получается», - заявил тренер Захар Архипов.

За игрой наблюдают тренеры. Три месяца они ставили девушек на коньки, учили орудовать клюшкой. Наставники признались, что работы проделали много.

«Интересно. Они, бывает, упадут, поплачут, посидят. С мальчишками, конечно, попроще. Я тренировал детей, но тут совсем другая история. Больше в психологическом плане сложнее», - тренер команды Максим Мотолыга.

Соперники такого женского напора не ожидали.

«Они хорошо подтянулись за три месяца. Если встретиться ещё через три, я думаю, они уже будут серьезно нас обыгрывать», - сообщил представитель мужской хоккейной команды клуба в Домодедове Михаил Гоголев.

Этот матч, как и тренировки, проводят ближе к ночи. Все хоккеистки - мамы, многие многодетные. В планах первая серьезная игра в Карелии. Подготовку уже начали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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