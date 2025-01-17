Новый состав Общественной палаты сформировали в Воскресенске

В Воскресенске завершился этап формирования нового состава Общественной палаты, которому предстоит отстаивать интересы жителей муниципалитета.

«Я искренне вам желаю, чтобы наша совместная работа стала началом изменений, которые очень нужны нашему округу», - сказала заместитель главы Евгения Романова.

Помогать новому составу будут представители региональной палаты. Например, Ольга Бурлуцкая больше 15 лет курирует проекты, связанные с экологией и возрождением историко-культурного наследия.

«Вы даже не представляете, сколько всего полезного вы можете сделать. Я искренне в вас верю, хочу гордиться вами, гордиться людьми, которые сами делают свое будущее», - добавила член Общественной палаты Московской области Ольга Бурлуцкая.

Новым председателем Общественной палаты в Воскресенске стал преподаватель гимназии № 1, член Российского общества социологов, председатель совета многоквартирного дома Данила Борисов. Он обозначил приоритетные направления, в числе которых - построение диалога с жителями.

«Готовы слышать любые чаяния людей, которые они хотят донести до власти. Надеюсь, что наше соучастие позволит нам решить проблемы, которые у нас сохраняются», - уточнил председатель Общественной палаты Данила Борисов.

Также утвердили рабочие комиссии и их председателей. Приоритетное направление Общественной палаты - работа с обращениями граждан. Каждый житель может принять участие в решении вопроса местного значения и улучшить качество жизни.