Новый состав Молодежного парламента выберут в Красногорске

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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Среди потенциальных членов представительного органа: студенты, волонтеры и общественники. У большинства за плечами богатый опыт участия в экологических, патриотических и культурных акциях, а также организация самих мероприятий. Об этом членам комиссии молодые люди рассказали во время презентации.

Советник Министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Евгений Кулаков познакомился с кандидатами и рассказал, что молодые люди готовы работать на благо региона.

«Светлые, образованные, с яркими эмоциями, с нетривиальным подходом, с нестандартными мыслями, со взглядами в будущее. И такое будущее, конечно, не может не радовать» - подчеркнул Евгений Кулаков.

По итогам выступления и ответам на вопросы, конкурсанты получили баллы. 15 человек с самыми высокими результатами войдут в новый созыв молодежного парламента. На ближайшем заседании депутаты городского округа утвердят состав, и молодые люди приступят к работе. Те, кто не прошли в парламент, смогут стать консультантами.