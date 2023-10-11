Новый сквер построят в ЖК «Одинбург» в Одинцовском округе к концу года

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История жилого комплекса «Одинбург» стала известна на всю страну, когда застройщик не смог договориться с собственниками частного дома, который в итоге несколько нет простоял во дворе многоэтажки.

Меньше месяца назад дом снесли. Сейчас на его месте благоустраивают сквер. Подрядчик планирует завершить укладку дорожек из брусчатки в ноябре, а до конца декабря - установить все малые архитектурные формы.

Семья из четырех человек, жившая когда-то в деревянном домике, сейчас обустраивает новое жилье. Старшая дочь хозяина дома Ольга вскоре выпустит книгу, посвященную этой истории.

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