Новый сквер открыли в микрорайоне Новое Ступино

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, раньше на этом месте был пустырь. Теперь там смогут отдыхать дети и взрослые.

«По итогам проведенных работ были установлены современные малые архитектурные формы, освещение, положено специальное покрытие, а также сооружена сцена. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», - сообщил глава министерства, заместитель председателя правительства региона Владислав Мурашов.

Рядом со сквером работает филиал Дома культуры и отдыха. В нем жители могут посещать кружки и секции, а также занятия клуба «Активное долголетие».

В день открытия сквера для гостей провели концерт, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотеку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».