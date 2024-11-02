Новый сквер открыли на Институтской улице во Фрязине

Территория, которая уже стала одной из точек притяжения местных жителей, долгое время находилась в ненадлежащем состоянии. Здесь раньше размещался заброшенный детский сад, который по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снесли в прошлом году. На месте сноса здания решили обустроить сквер. Территория была включена в программу «Формирование комфортной городской среды».

Теперь здесь появились огромная игровая зона с качелями, горками и каруселями, пешеходные дорожки, спортивные элементы, антивандальные теннисные столы. Зоны отдыха для детей и взрослых позволят не только гулять, но и заниматься спортом. Сквер оборудован новым освещением и средствами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

В день открытия сквера для детей из близлежащих дворов, школ и детских садов организовали праздничную программу. Новое пространство обязательно станет одним из любимых мест отдыха для жителей. Ближе к весне в сквере еще дополнительно высадят деревья. В настоящее время в округе реализуются проекты и программы, которые в корне меняют облик наукограда.

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«В первую очередь мы учитывали, естественно, мнение жителей при проведении проектирования и отработки архитектурной концепции данного благоустроенного пространства. Надеюсь, что у нас это получилось. И количество жителей, которые уже с детьми здесь отдыхают, это подтверждает», - сказал глава городского округа Дмитрий Воробьев.