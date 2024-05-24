Новый сквер откроют в микрорайоне Заря в Балашихе осенью

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Новая зона отдыха будет обустроена возле храма Саввы Сторожевского на улице Маршала Батицкого. Общая площадь составит 1,2 гектара.

На территории сделают коворкинг, зрительный зал и мультимедийный павильон, а также выставочную площадку, где установят экспонаты музея войск противовоздушной обороны. В планах поставить отреставрированный самолет Миг-23, его Балашихе передали военнослужащие. Также оборудуют детские и спортивные площадки и установят бронзовый памятник, посвященной семье.

Благоустроят сквер в рамках национального проекта по программе «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планируют в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Черноголовке.

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