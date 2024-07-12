Новый складской комплекс построят в Домодедове к концу года

Подмосковные предприниматели подали более 70 заявок на получение субсидии для развития бизнеса по франшизе. Как получить поддержку в регионе рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам министра Екатерины Зиновьевой, благодаря субсидии по франшизе предприниматели могут возместить до одного миллиона рублей затрат на покупку оборудования, арендные платежи и коммунальные услуги. Из 75 обратившихся за субсидией, 39 уже получили поддержку на общую сумму 17,5 миллионов рублей.

В ведомстве объяснили, что для подмосковных франшиз максимальный размер субсидии составляет один миллион рублей и не более 50% затрат, для иных - 500 тысяч рублей и до 50% затрат.

Подать заявку на получение субсидий бизнеса по франшизе можно в течение года, также в этот период можно и обратиться за субсидией на компенсацию затрат на крупнейших маркетплейсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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