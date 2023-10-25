Новый складской комплекс открыли в индустриальном парке в Домодедове
Новый склад построили на территории крупнейшего в России индустриального кластера в Домодедове. Универсальное здание площадью более 30 тысяч квадратных метров предназначено для хранения товаров народного потребления.
Главное управление государственного строительного надзора Московской области по результатам итоговой проверки выдало заключение о соответствии проектной документации универсального индустриального здания № 3, возведенного на территории «PNK парк Домодедово 2» в деревне Кучино городского округа Домодедово.
Возводить склад начали в апреле 2023 года. «PNK парк Домодедово 2» входит в состав крупнейшего в России индустриального кластера, объединяющего три индустриальных парка.
Кластер расположился в 17 километрах от МКАД, в девяти километрах от ЦКАД и всего в 3,5 километра от Каширского шоссе.
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