Новый склад для резидентов построили в индустриальном парке «Клин»
В индустриальном парке «Клин» построили новый производственно-складской объект. В него вложили 850 миллионов рублей, сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Резиденты, которые разместятся в новом здании, смогут создать порядка 300 новых рабочих мест», - рассказала Зиновьева.
Площадь комплекса составила почти 65 тысяч квадратных метров. Производственная площадь парка достигнет 180 тысяч «квадратов».
Помимо готовых объектов в пространстве есть земельные участки под строительство объектов. Площадь незанятой земли - почти 59 гектаров.
На данный момент в парке числится 21 резидент. Компании создали 1150 рабочих мест. В проекты вложили свыше шести миллиардов рублей.
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