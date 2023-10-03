Новый склад для хранения медицинских товаров появится в Химках в 2024 году
Строительство склада для хранения медицинских товаров продолжается в Химках. На данный момент работы выполнены более чем на 40%.
Здание возведут к маю 2024 года. На складе будут хранить средства дезинфекции, мыло, кожные антисептики и другую продукцию. Отмечается, что общий годовой грузооборот склада превышает 30 тысяч паллет.
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