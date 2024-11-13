Новый скейт-парк открыли в Шатуре
Для спортсменов–экстремалов в Шатуре построили скейт-парк. Здесь есть конструкции и трамплины как для новичков, так и для профессионалов.
Спортивный объект построили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На площадке можно тренироваться одновременно на самокатах, скейтах, роликах и специальных велосипедах.
Новой площадкой впечатлились и участники из «Команды экстрим парков Rampstroy House». Они устроили для новичков мастер-класс.
Площадка сделана из особого, пластичного бетона. Опробовать высокие рампы и похвастаться своими умениями на открытие пришли больше полусотни скейтеров, самокатчики и велосипедистов.
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