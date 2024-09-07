Новый скейт-парк открыли в Комсомольском парке в Серпухове

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Все объекты соответствуют современным стандартам безопасности, что гарантирует приятное и безопасное времяпрепровождение для молодежи.

На открытии прошли показательные выступления участников спортивного клуба «Экстрим», которые занимаются на базе Дворца молодежи «Дружба» и являются призерами различных соревнований. В честь праздника юные спортсмены получили защитные шлемы в качестве подарков.

Также на мероприятии выступила студия современного танца Marvel, которая в прошлом году выиграла областной фестиваль «Город танцует в парках». В этом году коллектив также будет представлять округ на конкурсе.

Уже через неделю в Комсомольском парке состоятся первые соревнования городского округа.

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