Новый скейт-парк откроют в Балашихе к осени
В парке на улице Заречной в Балашихе приступили ко второму этапу благоустройства. В рамках него здесь появится экстрим-площадка. По просьбам жителей в этом году обустроят большой памп-трек и скейт-парк.
В парке оборудуют многофункциональную зону для наблюдения за райдерами и отдыха посетителей - амфитеатр. Его площадь составит 130 квадратных метров. Также появится зона отдыха, установят теннисные столы, новое освещение и пешеходные дорожки, которые будут связаны с уже имеющейся тропиночной сетью.
«В этом году мы продолжаем благоустройство парка на улице Заречной. По многочисленным просьбам жителей, особенно молодого нашего населения, в этом году мы здесь обустраиваем большой памп-трек 800 квадратных метров и скейт-парк», - сказал заместитель главы городского округа Максим Сидоркин.
Парковое пространство на улице Заречной вдоль реки Пехорки создали в 2019 году. Здесь установили входные группы в морском стиле, лавочки, детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству нового парка планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.
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