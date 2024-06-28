Новый скейт-парк откроют в Балашихе к осени

В парке оборудуют многофункциональную зону для наблюдения за райдерами и отдыха посетителей - амфитеатр. Его площадь составит 130 квадратных метров. Также появится зона отдыха, установят теннисные столы, новое освещение и пешеходные дорожки, которые будут связаны с уже имеющейся тропиночной сетью.

«В этом году мы продолжаем благоустройство парка на улице Заречной. По многочисленным просьбам жителей, особенно молодого нашего населения, в этом году мы здесь обустраиваем большой памп-трек 800 квадратных метров и скейт-парк», - сказал заместитель главы городского округа Максим Сидоркин.

Парковое пространство на улице Заречной вдоль реки Пехорки создали в 2019 году. Здесь установили входные группы в морском стиле, лавочки, детские и спортивные площадки. Работы по благоустройству нового парка планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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