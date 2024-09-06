06 сентября 2024, 18:18

Новый сезон Всероссийской хоккейной лиги начался в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В Воскресенске открыли новый сезон Всероссийской хоккейной лиги. В первой домашней игре сразились команды «Химик» и «Омские крылья».

Команды «Химик» и «Омские крылья» с начала матча не давали другу друг преимущество. Однако хозяева забрали инициативу и выиграли. Лучшими игроками стали Павел Ткаченко, Роман Рукавишников, Никита Сусуев и Никита Соколов.

«Родной клуб с лихвой отблагодарил болельщиков за долгое летнее ожидание, показав сегодня первоклассный воскресенский хоккей в схватке с „Омскими крыльями“, одержав уверенную первую победу со счётом 4:0. Поздравляю всех поклонников хоккея с началом нового сезона, желаю всем ярких эмоций, захватывающих матчей, красивых голов и, конечно же, громких побед „Химика“!» - написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Хоккей Воскресенск
06 сентября 2024, 19:05
Депутат Мособлдумы Лобышева проверила работу УИК № 150 в Воскресенске
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Депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева проверила оснащение избирательного участка № 150 в Воскресенске. Она отправилась туда вместе с главой городского округа Алексеем Малкиным.

Избирательный участок № 150 расположился во Дворце культуры «Химик». Парламентарий проверила готовность и оценила работу избирательной комиссии, поговорила с наблюдателями и председателем.

«Отмечу на участке создание всех необходимых условий для комфортного голосования жителей. Все безопасно и удобно, а сотрудники избирательной комиссии помогают и отвечают на все вопросы. Совет депутатов городского округа Воскресенск играет ключевую роль в его развитии и отвечает за множество аспектов создания комфортных условий проживания в нем жителей. Приглашаю на избирательные участки всех неравнодушных к будущему любимого города», - отметила депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева.

Напомним, выборы в окружной Совет депутатов в Воскресенске продлятся до 8 сентября. Избирательные участки будут работать каждый день с 8:00 до 20:00. За процессом голосования можно наблюдать на сайте.

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Депутаты Работа Мособлдума Воскресенск Выборы
06 сентября 2024, 18:33
Глава Воскресенска проверил готовность теплоэлектростанции к зиме
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Глава Воскресенска проверил готовность теплоэлектростанции к отопительному сезону. Система снабжает центральную часть города и принадлежит объединенной химической компании «Уралхим».

Алексей Малкин и директор филиала «Уралхим» в Воскресенске Дмитрий Трушков осмотрели оборудование. Специалисты завершают модернизацию одного из котлов и проводят наладочные работы.

Летом рабочие капитально отремонтировали котел № 6. Они заменили более 15 тонн металлических деталей. Особое внимание уделили экологической безопасности.

«Проверил также наличие на объекте обязательных журналов противоаварийных тренировок и графиков их проведения. В целом, ТЭС на предприятии соответствует установленным нормам и требованиям готовности к предстоящему отопительному периоду, нормативный запас резервного топлива, утвержденный Министерством энергетики Московской области - на достаточном необходимом уровне», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Во время встречи руководители обсудили дальнейшую стабильную работу крупного предприятия в осенне-зимний период.

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Воскресенск
06 сентября 2024, 18:25
Еще одну дворовую территорию на улице Беркино благоустроили в Воскресенске
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В Воскресенске завершили благоустройство дворовой территории около домов № 1 и № ½ на улице Беркино в микрорайоне Цемгигант. Проект реализовали по рекомендациям жителей.

Подрядчик заменил асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и парковок, обустроил тротуары и установил бортовые камни. Территорию привели в порядок благодаря тому, что жители встречались с администрацией Воскресенска. Они совместно с исполнителем обсуждали план обновления. Все предложения и замечания активистов учли.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин контролирует благоустройство дворовых территорий. Создание комфортной городской среды - приоритет администрации муниципалитета.

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Благоустройство Воскресенск
06 сентября 2024, 18:16
Заповедник «Дмитровский кремль» отметил 20-летний юбилей со дня открытия
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Музей-заповедник «Дмитровский кремль» отмечает сразу несколько значимых дат, одной из которых является 20-летний юбилей со дня открытия музейно-выставочного комплекса. В честь юбилея была организована особенная экскурсия по передвижной выставке.

Участниками мероприятия стали жители города и учащиеся восьмого класса школы № 1 имени Кузнецова. Экскурсанты узнали о том, как начиналась история музея, кто стоял у истоков его создания, и каким образом он вырос из маленькой экспозиции в значимый культурный центр.

История музея берет начало в феврале 1996 года. Музей стал настоящей культурной достопримечательностью, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов.

Сегодня Дмитровский кремль служит ярким примером того, как преданность делу и профессионализм могут превратить музей в центр культурной жизни региона.

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Музеи Дмитров

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