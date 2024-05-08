Новый сезон велозаездов Gran Fondo начнется в Подмосковье 12 мая

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К участию приглашают как новичков, так и опытных спортсменов. Всех финишировавших наградят медалями, а призеры и победители получат подарки от организаторов.

В новом сезоне на территории Подмосковья пройдут пять велозаездов: 12 мая в Лотошине, 2 июня в Волоколамске, 21 июля в Богородском округе, 25 августа в Серпухове и 22 сентября в Рузе.

Для самых маленьких велолюбителей 2 июня в рамках Gran Fondo Fest пройдут детские заезды. Оставить заявку на участие можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».