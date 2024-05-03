Новый сезон танцевального проекта начнется в Подмосковье 11 мая

Фестиваль пройдет в 30 парках Московской области, а свое мастерство продемонстрируют коллективы из 55 округов. Гала-концерт и церемония награждения состоятся в Раменском 7 сентября.

В этом сезоне в состав жюри вошли: хореограф Александр Могилев, лидер направления locking в России Владимир Гудым, а также победитель четвертого сезона телешоу «Танцы» на ТНТ Виталий Уливанов.

Напомним, к участию в проекте приглашают коллективы профессионалов и любителей в возрасте от десяти до 25 лет. Помимо выступлений конкурсантов зрители увидят концертную программу при участии звезд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ: Виталия Савченко, Виталия Уливанова, Алексея Мечетного, сестер Михайлец, Софы и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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