Новый сезон ремонта ям на дорогах стартовал в Лобне

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На данный момент рабочие уже починили неровности на Букинском и Рогачевском шоссе, а также ликвидировали ямы на улице Чайковского, Чехова и Победы.

«Ежедневно по результатам обследований определяются участки дорог, а качество выполнения работ на них оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры», - подчеркнула Кротова.

В ближайшее время рабочие приступят к ликвидации ям на улице Лейтенанта Бойко, Катюшки и Авиационная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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