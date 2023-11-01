Новый сезон профориентационных программ для школьников Подмосковья начнется в ноябре

В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что всего запланировано четыре выпуска. Школьники узнают о звукорежиссуре и саунд-дизайне, технологии композитов, информационных системах и технологиях легкой промышленности. Все занятия будут начинаться в 11:00. Посмотреть их можно на сайте «Шоу профессий».

Ранее стало известно, что в подмосковных школах китайский язык будут преподавать учителя из Китайской Народной Республики. Об этом договорился губернатор Андрей Воробьев с властями Чунцина во время рабочего визита.

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