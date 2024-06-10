10 июня 2024, 11:50

Новый сезон проекта «Умные каникулы» стартовал в Подмосковье

Министерство образования МО
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Стартовал новый сезон проекта Министерства образования Московской области «Умные каникулы». В этом году его участниками станут свыше 85 тысяч детей.

«Умные каникулы» - это активный и полезный отдых для школьников со второго по восьмой, а также десятого классов. Для ребят организуют образовательные интенсивы, различные исследования, а также профориентационные экскурсии.

«Когда мы запускали „Умные каникулы“ в 2022 году, в них участвовали всего 40 наших флагманских школ и 26 тысяч учащихся. Сейчас такие занятия проходят уже в 100 школах, ребята занимаются по пяти образовательным трекам: интеллектуальному, социально-активному, культурному, патриотическому и спортивному», - сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В этом году интенсивная образовательная программа продлится 18 дней до 29 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Отдых Школы Школьники
10 июня 2024, 12:47
Мособлдума рассмотрит законопроект о ежемесячных выплатах для соцработников
Unsplash
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Мособлдума рассмотрит законопроект о введении ежемесячных выплат для работников учреждений социального обслуживания Московской области. Речь идет о поддержке в аренде жилья.

«Предлагается установить ежемесячную выплату в размере 20 тысяч рублей. Аналогичную меру поддержки мы ранее уже ввели для медиков и педагогов», - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Один сотрудник будет получать на аренду жилья 20 тысяч рублей, а семья, где оба супруга являются соцработниками - 30 тысяч рублей. Напомним, сейчас такую ежемесячную выплату получают более 11 тысяч медработников.

«Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам - 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год», - заключил спикер.

Законопроект рассмотрят на заседании 13 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
10 июня 2024, 12:46
Подмосковные почтовые отделения не будут работать в День России 12 июня
Медиасток.рф
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Подмосковные почтовые отделения изменят график работы в День России. 12 июня станет выходным днем для всех филиалов, кроме круглосуточных.

Как пояснили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 11 июня почтовые отделения завершат свою работу на час раньше.

Кроме того, в праздничный день почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России.

Найти ближайшее круглосуточное отделение можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании. 13 июня все почтовые отделения продолжат работу в обычном режиме.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Работа
10 июня 2024, 12:41
Подмосковная Служба помощи при ДТП получила 2,5 тысячи обращений за неделю
ЦБДД
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Подмосковная Служба помощи при ДТП получила более 2,5 тысячи обращений от участников автомобильных аварий за неделю. Из них 291 человек оформил европротоколы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, 973 обратившихся получили помощь в оформлении аварии, еще 291 составил европротокол.

Служба работает в дистанционном и очном формате. Посетить центры лично можно в 15 округах региона, в том числе в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и Мытищах.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112 и действовать по инструкции оператора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП Дороги Машины
10 июня 2024, 12:33
Приемная кампания в колледжах и техникумах Подмосковья начнется 20 июня
Министерство образования МО
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Колледжи и техникумы Подмосковья начнут приемную кампанию 20 июня. В этом году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тысяч бюджетных мест, девять из них выделили под программы проекта «Профессионалитет».

В Министерстве образования Московской области отметили, что с 1 сентября федеральный проект «Профессионалитет» будут реализовывать на базе 36 колледжей и двух вузов по 10 ведущим отраслям. Это авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, педагогика.

Выпускники «Профессионалитета» гарантированно получат работу на ведущих предприятиях региона, а учиться они будут под руководством опытных педагогов и мастеров в современных мастерских. Программы обучения разрабатываются совместно с работодателями.

Подробную информацию о количестве бюджетных мест, программах, сроках обучения и правилах приема можно найти на сайтах образовательных организаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Студенты Образование

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