Новый сезон обучающего проекта «Россетей» для инженеров начался в Подмосковье

В этом году участниками проекта стали третьекурсники НИУ «МЭИ» и Ивановского государственного энергетического университета. Также впервые в нем участвуют студенты из Донецкого национального технологического университета и Луганского государственного университета.

Программа включает лекции по различным аспектам работы электросетевого комплекса, практические занятия, тренинги и другие образовательные мероприятия. Обучение проводят преподаватели Центра подготовки персонала «Белый Раст», а также специалисты производственных служб.

Напомним, «Школа молодого инженера» стартовала в 2010 году. За это время к проекту присоединились 500 студентов различных специальностей. По окончании обучения многие из них устроились на работу в «Россети».

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с выпускниками из разных городов и поздравил ребят с этим знаковым событием. В этом году 11-е классы окончили 34 тысячи учеников Подмосковья, а девятые - 95 тысяч.

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