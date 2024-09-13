Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал в Балашихе

Приглашаем всех прийти с семьей и поддержать любимый клуб в этом важном противостоянии. Подробности о матче и расписание предстоящих игр можно найти на официальном сайте хоккейного клуба «Витязь».

Напомним, что хоккейный клуб «Витязь», основанный в 1996 году, четырежды выходил в плей-офф Кубка Гагарина. С лета 2022 года команда обосновалась в Ледовом дворце «Арена Балашиха».

Кроме того, клуб активно участвует в проекте Континентальной хоккейной лиги «Урок хоккея в школе», первые занятия в рамках которого прошли в городском округе Балашиха в 2022 году.

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