Новый сервис по перерасчету за газ появился на портале госуслуг Подмосковья

«На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении „Добродел“», - рассказала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если человек временно отсутствовал или в квартире поменялось количество проживающих людей, можно оформить перерасчет. Для этого нужно открыть страницу услуги «Перерасчет размера платы за газ» и заполнить онлайн-заявление.

Ответ поступит в личный кабинет. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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