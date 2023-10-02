Новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке» запустят в Подмосковье

02 октября 2023, 13:29
Пресс-служба губернатора Московской области
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С сегодняшнего дня, 2 октября, в Подмосковье запустят новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке». Об этом рассказала зампред правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством.

Она отметила, что сервис в большей степени ориентирован на производственные компании, напомнила, что регион является лидером в России по качеству и количеству индустриальных парков (69). Зиновьева добавила, что 83% запросов представителей бизнеса касаются подбора помещения или земельного участка.

« Это будет простая кнопка на инвестиционном портале. Три сервиса в одном: первое - это покупка или аренда земельного участка или недвижимости в индустриальном парке, второе - промипотека (мы поможем сразу взять кредит) и третье - субсидии, льготы», - перечислила зампред правительства.

По ее словам, срок предоставления услуги составит 20 дней.

В этом году в Подмосковье запустили пять сервисов для развития бизнеса. Предпринимателям продолжили предоставлять землю за рубль (с этого года автоматизировали на РПГУ в электронном виде землю без торгов), запустили предоставление недвижимости за рубль, недвижимости на первых-вторых этажах жилых домов и сервис экспортеров. Последние три сервиса открыли всего месяц-полтора назад.

В рамках услуги «Земля за рубль» заключили 130 договоров, на предоставление недвижимости - 87. На предоставление недвижимости на первых этажах жилых домов за месяц заключили 52 договора. Общее количество инвестиций, налогов и рабочих мест от новых сервисов составит 57 миллиардов, появятся почти 10,5 тысячи рабочих мест.

Отдельно Зиновьева упомянула сервис «Пять шагов экспортера». Он подчеркнула, что важный шаг для бизнеса - выход на зарубежные рынки, признание качества продукта. Те, кто хотят стартовать, теперь могут по пяти простым шагам получить пять услуг. С 1 сентября такое желание изъявили 130 компаний, 74 уже подали заявки. До конца года будет около 300 заявок.

Места в рейтинге Forbes С сегодняшнего дня, 2 октября, в Подмосковье запустят новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке». Об этом рассказала зампред правительства - министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством.

Екатерина Зиновьева напомнила, что в Подмосковье действует практически миллион субъектов МСП (418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых), в которых трудятся практически 1,7 миллиона человек. Она добавила, что это «достаточно весомая доля» в ВРП региона (24,8%) и налогах (почти 30%). Остается задача «прирастать» в этом направлении.

«В ЦУР „Бизнес“ у нас с 1 ноября будет простой и понятный дэшборд, где каждый глава сможет увидеть и понять всю динамику всех показателей по своему малому бизнесу - сколько компаний открывается, сколько закрывается, сколько людей в них работает, как они пользуются нашими мерами поддержки, как решаются вопросы в ЦУР на горячей линии», - констатировала Зиновьева.

Министр отметила также, что на прошлой неделе 13 городских округов Московской области вошли в топ-30 лучших городов для старта и ведения бизнеса по версии Forbes. Второе после Москвы место занял Красногорск.

Пять сервисов года

Бизнес
Подмосковный школьник Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий
23 октября 2023, 17:19
ЦМИТ Жуковский
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Школьник из Жуковского Святослав Разумов вошел в число победителей чемпионата высоких технологий Молодые профессионалы — 2023» в компетенции «Нейросети и большие данные». Юноша является воспитанником Центра молодежного инновационного творчества «Жуковский».

Финал чемпионата проходил в Великом Новгороде. На заключительном этапе участники определяли и распознавали номера автомобилей по изображению, а также переводили их в текстовый формат.

«Нейросети и большие данные играли важную роль в автоматизации и ускорении процесса распознавания, поскольку ручное распознавание занимает много времени. Моя основная задача заключалась в написании кода, который подавал изображение на вход нейросети», - отметил Разумов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники Жуковский
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла свыше 3 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 17:12
Минтранс Подмосковья
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Служба помощи при ДТП получила свыше трех тысяч звонков за неделю в Подмосковье. Операторы помогли оформить европротоколы 388 водителям.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, помощь по оформлению аварии за неделю получили 1,1 тысячи человек.

Служба помощи при ДТП оказывает бесплатные консультации жителям, попавшим в аварию. Обратиться туда можно по телефону и лично - в центры в 15 округах региона. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других муниципалитетах.

Получить консультацию оператора можно по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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ДТП Дороги
Митинг и концерт ко Дню призывника прошли в Солнечногорске
23 октября 2023, 16:57
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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День призывника прошел в Солнечногорске. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику выпускникам курсов «Выстрел», погибшим в Великой Отечественной войне, а затем приняли участие в концерте.

Участие в митинге приняли призывники, кадеты, юнармейцы, а также представители администрации городского округа Солнечногорск, военного комиссариата, ветераны и члены местного отделения «Боевого братства».

«Уверен, что для наших солнечногорских ребят армейская служба станет хорошей школой жизни. Всегда помните, что военная служба - это святой долг каждого, будьте достойны своих дедов, отцов и старших братьев!» - сказал военный комиссар городского округа Солнечногорск Константин Ахметшин.

После торжественной части в доме культуры «Выстрел» прошел концерт. Для гостей выступили солисты и творческие коллективы округа.

Всего в рамках этой осенней кампании призывниками станут 150 юношей из Солнечногорска. Напомним, что они не будут проходить службу в зоне в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации.

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Солнечногорск
Операторы горячей линии МФЦ в Подмосковье приняли свыше 22 тысяч звонков за неделю
23 октября 2023, 16:50
Unsplash
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Операторы горячей линии подмосковного МФЦ обработали около 22,5 тысячи звонков за неделю. Ежедневно они получают около четырех тысяч обращений.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, узнать о статусе заявления, выплатах, компенсациях, а также получить консультацию по услугам можно по номеру 122. Чаще всего жители обращаются по поводу оформления прописки или временной регистрации, получения социальных карт и создания учетной записи ЕСИА.

На региональном портале в электронном виде можно получить свыше 300 госуслуг. Подать заявление можно в любое удобное время.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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МФЦ

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