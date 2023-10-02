Новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке» запустят в Подмосковье

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Она отметила, что сервис в большей степени ориентирован на производственные компании, напомнила, что регион является лидером в России по качеству и количеству индустриальных парков (69). Зиновьева добавила, что 83% запросов представителей бизнеса касаются подбора помещения или земельного участка.

« Это будет простая кнопка на инвестиционном портале. Три сервиса в одном: первое - это покупка или аренда земельного участка или недвижимости в индустриальном парке, второе - промипотека (мы поможем сразу взять кредит) и третье - субсидии, льготы», - перечислила зампред правительства.

По ее словам, срок предоставления услуги составит 20 дней.

В этом году в Подмосковье запустили пять сервисов для развития бизнеса. Предпринимателям продолжили предоставлять землю за рубль (с этого года автоматизировали на РПГУ в электронном виде землю без торгов), запустили предоставление недвижимости за рубль, недвижимости на первых-вторых этажах жилых домов и сервис экспортеров. Последние три сервиса открыли всего месяц-полтора назад.

В рамках услуги «Земля за рубль» заключили 130 договоров, на предоставление недвижимости - 87. На предоставление недвижимости на первых этажах жилых домов за месяц заключили 52 договора. Общее количество инвестиций, налогов и рабочих мест от новых сервисов составит 57 миллиардов, появятся почти 10,5 тысячи рабочих мест.

Отдельно Зиновьева упомянула сервис «Пять шагов экспортера». Он подчеркнула, что важный шаг для бизнеса - выход на зарубежные рынки, признание качества продукта. Те, кто хотят стартовать, теперь могут по пяти простым шагам получить пять услуг. С 1 сентября такое желание изъявили 130 компаний, 74 уже подали заявки. До конца года будет около 300 заявок.

Места в рейтинге Forbes С сегодняшнего дня, 2 октября, в Подмосковье запустят новый сервис «Начни бизнес в индустриальном парке». Об этом рассказала зампред правительства - министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством.

Екатерина Зиновьева напомнила, что в Подмосковье действует практически миллион субъектов МСП (418 тысяч компаний и 586 тысяч самозанятых), в которых трудятся практически 1,7 миллиона человек. Она добавила, что это «достаточно весомая доля» в ВРП региона (24,8%) и налогах (почти 30%). Остается задача «прирастать» в этом направлении.

«В ЦУР „Бизнес“ у нас с 1 ноября будет простой и понятный дэшборд, где каждый глава сможет увидеть и понять всю динамику всех показателей по своему малому бизнесу - сколько компаний открывается, сколько закрывается, сколько людей в них работает, как они пользуются нашими мерами поддержки, как решаются вопросы в ЦУР на горячей линии», - констатировала Зиновьева.

Министр отметила также, что на прошлой неделе 13 городских округов Московской области вошли в топ-30 лучших городов для старта и ведения бизнеса по версии Forbes. Второе после Москвы место занял Красногорск.

Пять сервисов года