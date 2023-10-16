Новый рентгеновский комплекс установили в Московском областном онкологическом диспансере

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«Преимущества комплекса в том, что дека стола может перемещаться в четырех направлениях, ее фиксация в пространстве осуществляется при помощи мощной электромагнитной установки», - прокомментировала заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов Айман Иманбердина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал обновленные медучреждения , которые откроют в течение трех месяцев. Это поликлиники в Егорьевске, Жуковском, Истре, Королеве, стационары в Волоколамске, Пушкинском, Богородском, медколледж в Дмитрове.

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